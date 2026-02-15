Salud
Los mayores expertos en esclerosis múltiple del país comparten avances en la UCAM
El neurólogo José Meca dirige la Cátedra de la Católica que organiza esta Reunión Anual, que celebra su 10º aniversario
UCAM
La Universidad Católica de Murcia ha acogido esta semana una nueva edición de sus jornadas especializadas en esclerosis múltiple y deterioro cognitivo, una cita que ha reunido durante tres días a investigadores, neurólogos, neuropsicólogos y personal de enfermería especializada con el objetivo de analizar los avances científicos, diagnósticos y terapias en este ámbito. Este encuentro ha convertido a la Región de Murcia en foco de referencia de la investigación y la divulgación en torno a esta enfermedad y sus implicaciones neurocognitivas.
La reunión, organizada por la Cátedra de Neuroinmunología Clínica y Esclerosis Múltiple, celebra este año su décima edición. Su director, José Meca, subraya el valor de este aniversario y la necesidad de mantener la atención sobre un aspecto con gran impacto en la vida diaria de los pacientes: “El deterioro cognitivo en esclerosis múltiple es uno de los síntomas ocultos, porque es difícil de detectar”. En esta línea, ha insistido en la importancia de anticiparse: “Hay que estar alerta, porque es importante una detección precoz para poder actuar en todos los ámbitos: terapéutico, social y familiar”.
Durante la última década, el encuentro ha contribuido a reforzar el conocimiento clínico y la sensibilización profesional en torno a esta dimensión de la enfermedad. “Cuando empezamos, era un síntoma oculto también para los neurólogos. Hemos hecho mucha pedagogía durante estos 10 años”, ha explicado el Dr. Meca, destacando que cada vez existe una mayor conciencia sobre la necesidad de identificar a tiempo esta afectación.
En esta edición de 2026 se pone el foco en la relación entre el deterioro cognitivo y la progresión de la enfermedad, un enfoque que, según el director de la Cátedra, marcará también los próximos años de investigación y tratamiento.
Más sobre la UCAM
- Contacto: https://www.ucam.edu
- Campus de Murcia: 968278800 | info@ucam.edu
- Campus de Cartagena: 968787900 | campuscartagena@ucam.edu
- Contacta con la UCAM vía WhatsApp en el 973901824
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
- El acusado de secuestrar y violar a una mujer durante dos años en Murcia tenía un barco lleno de droga en Cartagena
- La mujer secuestrada durante dos años en Murcia caminó kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda
- Una ola siberiana congeló Murcia cuando nadie lo esperaba y dejó récords históricos en febrero de 1956
- Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
- Una vecina llevó al hospital hace meses a la mujer secuestrada en Murcia y no avisó del cautiverio