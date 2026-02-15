Los mayores expertos en esclerosis múltiple del país comparten avances en la UCAM

La Universidad Católica de Murcia ha acogido esta semana una nueva edición de sus jornadas especializadas en esclerosis múltiple y deterioro cognitivo, una cita que ha reunido durante tres días a investigadores, neurólogos, neuropsicólogos y personal de enfermería especializada con el objetivo de analizar los avances científicos, diagnósticos y terapias en este ámbito. Este encuentro ha convertido a la Región de Murcia en foco de referencia de la investigación y la divulgación en torno a esta enfermedad y sus implicaciones neurocognitivas.

La reunión, organizada por la Cátedra de Neuroinmunología Clínica y Esclerosis Múltiple, celebra este año su décima edición. Su director, José Meca, subraya el valor de este aniversario y la necesidad de mantener la atención sobre un aspecto con gran impacto en la vida diaria de los pacientes: “El deterioro cognitivo en esclerosis múltiple es uno de los síntomas ocultos, porque es difícil de detectar”. En esta línea, ha insistido en la importancia de anticiparse: “Hay que estar alerta, porque es importante una detección precoz para poder actuar en todos los ámbitos: terapéutico, social y familiar”.

Durante la última década, el encuentro ha contribuido a reforzar el conocimiento clínico y la sensibilización profesional en torno a esta dimensión de la enfermedad. “Cuando empezamos, era un síntoma oculto también para los neurólogos. Hemos hecho mucha pedagogía durante estos 10 años”, ha explicado el Dr. Meca, destacando que cada vez existe una mayor conciencia sobre la necesidad de identificar a tiempo esta afectación.

En esta edición de 2026 se pone el foco en la relación entre el deterioro cognitivo y la progresión de la enfermedad, un enfoque que, según el director de la Cátedra, marcará también los próximos años de investigación y tratamiento.

