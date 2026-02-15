Reconocimiento
El Gobierno de España premia de nuevo a la UCAM como Universidad del Deporte
Es la segunda vez que la Católica recibe el Trofeo Joaquín Blume por su labor de promoción y fomento del deporte y de la práctica de actividad física
UCAM
En 2027 la UCAM cumplirá 30 años. Tres décadas con un modelo universitario diferenciado y vanguardista por su compromiso con el alumno, la investigación al servicio de la sociedad y la evangelización, y a la que es consustancial el apoyo al deportista, el impulso al deporte y la promoción de sus valores.
Precisamente por su apuesta en el ámbito deportivo, la Universidad Católica San Antonio ha sido reconocida por segunda vez con el Trofeo Joaquín Blume, del Consejo Superior de Deportes. Esta distinción se basa, entre otros aspectos, en su «liderazgo en los Campeonatos de España Universitarios y una presencia relevante en la Liga Endesa de baloncesto y en deportes como el tenis de mesa y el fútbol. Además, fue la universidad del mundo con mayor participación en París 2024, con 65 deportistas becados, los cuales lograron cinco oros, cinco platas, siete bronces y 45 diplomas».
La presidenta de la UCAM, María Dolores García, recibió el reconocimiento esta semana en Madrid de manos del Rey Felipe VI, quien estuvo acompañado por la Reina Letizia, Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD.
Alianza con el COE
En la jornada tuvo también un marcado protagonismo la deportista estudiante del Grado en Educación de la UCAM, la marchadora María Pérez, ganadora de dos medallas olímpicas en París 2024 (oro y plata) y cuatro veces campeona del mundo, quien recibió el Premio Reina Letizia. Por su parte, Álvaro Martín, entrenado por el ciezano José Antonio Carrillo, presidente del UCAM Athleo, fue compañero de María Pérez en el oro olímpico en la prueba de relevos de marcha de París, recibió el Premio Rey Felipe.
Este premio se suma a otros que la institución ha recibido en los últimos años, como el galardón ‘Olimpismo en Acción’, del Comité Olímpico Internacional, o el premio de European Athletics por su modelo de carrera dual para los deportistas, que evidencian su compromiso con el deporte y la investigación científica, dos pilares que la han consolidado como referente internacional en la formación y apoyo integral al deportista.
Desde su nacimiento, la Universidad Católica lleva insertado el deporte en su ADN, dándole en 2012 un impulso definitivo con la alianza con el Comité Olímpico Español, mediante un proyecto deportivo y educativo concebido con la idea de permitir que los deportistas de alto nivel pudieran compaginar sus estudios superiores con los entrenamientos y competiciones. Tanto el COE como su presidente, Alejandro Blanco, quién se encuentra en los JJOO de Invierno, hicieron público que: «Celebramos este galardón como el reflejo de una alianza sólida que une educación, alto rendimiento y valores olímpicos».
José Luis Mendoza, en el recuerdo
A la UCAM le fue otorgado por primera vez el Trofeo Joaquín Blume en 2012. Lo recogió el fundador y presidente de la institución José Luis Mendoza de manos del entonces Príncipe Felipe. Con motivo de la nueva distinción, María Dolores García, actual presidenta de la Universidad Católica San Antonio, ha expresado su satisfacción por el reconocimiento recibido y ha recordado la figura del fundador de la institución, ya que su impulso y su deseo de ayudar al deportista fue clave desde el principio «ante la necesidad de que estos, en su etapa de mayor rendimiento y competición no abandonaran su formación académica de cara al ‘día después’ de su carrera profesional. Nuestra entrega al deporte es total, a todos los niveles: desde el apoyo a las bases y equipos en la Liga ACB, hasta el éxito histórico de nuestro equipo de tenis de mesa. Esta misma impronta la trasladaremos al Campus de Madrid, donde tenemos previsto abrir a medio plazo una Facultad de Deporte». También recordó al fundador de la Universidad la deportista María Pérez: «Yo empecé con él y muchísimos deportistas de esa época, que hoy están retirados, tienen una carrera universitaria o un puesto de trabajo gracias a él».
