Las mejores herramientas IA, a un clic para los estudiantes UCAM

La Universidad Católica de Murcia se caracteriza por formar a sus estudiantes con herramientas de vanguardia, integrando las nuevas tecnologías tanto en las propias instalaciones y servicios de sus campus como en su modelo educativo, lo que permite una conexión total con lo que demanda la sociedad. Es por ello que la institución ha creado una nueva plataforma web que recoge recursos que permiten a sus estudiantes mejorar su aprendizaje usando la Inteligencia Artificial Generativa. La web ‘IAG Estudiantes’ se dio a conocer esta semana durante la reunión del Consejo de Estudiantes de la UCAM, en la que también estuvieron presentes los delegados y subdelegados de los campus de Murcia y Cartagena, acompañados por María Dolores García, presidenta de la Universidad; Josefina García, rectora; Manuel Carlos Ruiz, vicerrector de Calidad y Ordenación Académica; y Belén López, vicerrectora de Enseñanza Virtual.

De chatbots a talleres

Esta selección de herramienta proporciona al alumnado de la UCAM un entorno seguro y estructurado que facilita el uso académico de la IAG en su día a día. Para ello, la web integra diversos recursos como asistentes chatbots (Perplexity, Gemini Gems, ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot Microsoft o Wolfram Alpha), herramientas de contenido (Nano Banana, Canvas + Sites, Notebooklm, Napkin AI o Scribbr) o de investigación (Consensus, Agente Normas Bibliográficas, Deep Research o Researchrabbit), infografías y recursos de interés. Asimismo, el estudiante podrá acceder a través de ella a formaciones en Inteligencia Artificial Generativa, además de estar actualizado sobre las últimas novedades en el área. Con todos estos recursos, podrán aplicar estas tecnologías de forma eficiente, ética y responsable en el aprendizaje, elaboración de trabajos, investigación y mejora de competencias digitales.

Esta web se une ahora a otras iniciativas de las que ya se viene beneficiando su comunidad educativa, como es la licencia de Office 365 para descargarse la suite ofimática hasta en cinco dispositivos diferentes gracias al acuerdo firmado con Microsoft, o el acceso a las aplicaciones de Google (G Suite).

