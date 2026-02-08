Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada práctica sobre emprendimiento tecnológico en la UCAM

Se trataron desde casos reales, experiencias y referentes del mundo profesional capaces de abrir caminos hacia la empleabilidad.

Stands de empresas tecnológicas en el Claustro de la UCAM.

Stands de empresas tecnológicas en el Claustro de la UCAM. / UCAM

La Opinión

La Opinión

Cerca de 900 jóvenes, entre estudiantes universitarios, de Bachiller y Educación Secundaria, participaron esta semana en el Google Dev Fest celebrado en el Campus de Murcia de la Universidad Católica San Antonio; una jornada práctica y dinámica donde la innovación, la inteligencia artificial y el emprendimiento se trataron desde casos reales, experiencias y referentes del mundo profesional capaces de abrir caminos hacia la empleabilidad.

Organizado por las comunidades Google for Devs de la Región de Murcia, el encuentro congregó también a desarrolladores y profesionales del sector tecnológico. Además, ofreció espacio a iniciativas protagonizadas por estudiantes y jóvenes talentos, que compartieron escenario con profesionales consolidados, demostrando el potencial de las nuevas generaciones y la importancia de crear entornos donde puedan presentar proyectos con impacto social y tecnológico desde edades tempranas.

Salud, deporte y alimentación

En este contexto, UCAM HiTech, el hub de innovación y aceleración de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, perteneciente a la Red de Incubadoras de Alta Tecnología de Fundación Incyde, mostró su papel como agente activo en la promoción del emprendimiento y la conexión entre universidad y ecosistema tecnológico. Además, participó en la zona expositiva junto a tres startups de su ecosistema, dando visibilidad a soluciones tecnológicas y poniendo de manifiesto el potencial de la transferencia de conocimiento al mercado.

