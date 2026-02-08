Jornada práctica sobre emprendimiento tecnológico en la UCAM

Cerca de 900 jóvenes, entre estudiantes universitarios, de Bachiller y Educación Secundaria, participaron esta semana en el Google Dev Fest celebrado en el Campus de Murcia de la Universidad Católica San Antonio; una jornada práctica y dinámica donde la innovación, la inteligencia artificial y el emprendimiento se trataron desde casos reales, experiencias y referentes del mundo profesional capaces de abrir caminos hacia la empleabilidad.

Organizado por las comunidades Google for Devs de la Región de Murcia, el encuentro congregó también a desarrolladores y profesionales del sector tecnológico. Además, ofreció espacio a iniciativas protagonizadas por estudiantes y jóvenes talentos, que compartieron escenario con profesionales consolidados, demostrando el potencial de las nuevas generaciones y la importancia de crear entornos donde puedan presentar proyectos con impacto social y tecnológico desde edades tempranas.

En este contexto, UCAM HiTech, el hub de innovación y aceleración de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, perteneciente a la Red de Incubadoras de Alta Tecnología de Fundación Incyde, mostró su papel como agente activo en la promoción del emprendimiento y la conexión entre universidad y ecosistema tecnológico. Además, participó en la zona expositiva junto a tres startups de su ecosistema, dando visibilidad a soluciones tecnológicas y poniendo de manifiesto el potencial de la transferencia de conocimiento al mercado.

