La UCAM, entre las mejores universidades de Europa en reputación académica y empleadora

La prestigiosa compañía especializada en el análisis de instituciones de educación superior de todo el mundo Quacquarelli Symonds (QS), ha publicado su último informe, en el que analiza el sistema universitario europeo. En él, vuelve a destacar la excelencia del modelo educativo de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), reflejando especialmente buenos resultados en los indicadores ‘Reputación académica’ y ‘Reputación empleadora’ -con un gran peso en la evaluación total del ranking- situándose, en ambos, en el rango 301+. El posicionamiento de la UCAM en estos campos viene dado por la calidad de su formación y la buena percepción que los empleadores tienen de sus egresados.

El ranking también reconoce a la UCAM un crecimiento sostenido en estudiantes y profesorado extranjero. La institución destaca por la multiculturalidad en sus campus, con estudiantes de 127 nacionalidades, lo que la posiciona en el Top 252 de universidades europeas en diversidad de alumnos internacionales -la 9ª en España- gracias a su apuesta por la internacionalización, el fomento de la movilidad entre sus estudiantes y la atracción de alumnos de otros países. Asimismo, se sitúa la 15ª en proporción de profesorado internacional entre las 62 universidades españolas presentes, mejorando también notablemente sus cifras en este campo. Hay que recordar que la UCAM es la universidad de la Región y una de las primeras de España que más títulos imparte en inglés, tanto de grado (Bachelor’s Degree in Business Administration, Dentistry, Physical Activity and Sport Sciences, Psychology, Veterinary Medicine y International Relations) como de postgrado.

33% más en investigación

Otro de los indicadores en el que la UCAM ha experimentado un importante crecimiento ha sido en impacto de su investigación. Según QS, los artículos publicados por la Católica recibieron un 33% más de citas que en la pasada edición de su ranking (excluyendo autocitas), lo que refleja su fortalecimiento y relevancia científica. La institución ha apostado desde sus inicios por la investigación aplicada, que dé respuestas a las necesidades de la sociedad. Para garantizarlo, puso en marcha su incubadora de alta tecnología en salud, deporte y alimentación ‘UCAM HiTech’ que, pese a su corta edad, ya se ha convertido en un referente nacional, con apoyo al emprendimiento científico e investigación propia que desarrolla dentro del hub, a través por ejemplo de UCAM-SENS o el Laboratorio de Biología Molecular, entre otros.

