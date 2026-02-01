Ciencia
UCAM HiTech impulsa la investigación aplicada en ‘Science for Industry’
El hub de la Universidad Católica busca que el conocimiento científico generado en las aulas se traduzca en aplicaciones prácticas, participando en el encuentro internacional de ciencia e industria
UCAM
Con el objetivo de contribuir a que el conocimiento generado en universidades y laboratorios no se quede solo en publicaciones científicas, sino que encuentre vías de aplicación e impacto en la sociedad, UCAM HiTech ha participado esta semana en ‘Science for Industry 2026’, uno de los principales encuentros internacionales de ciencia e industria, celebrado en Madrid.
El hub de la Universidad Católica ha expuesto nuevos programas formativos dirigidos a potenciar la labor de los investigadores; herramientas de orientación para asesorarlos en asuntos como el recorrido de una investigación fuera del entorno académico, la creación de una spin-off y las opciones de financiación de proyectos en fases tempranas.
Talento para activar el ecosistema
Además de sus nuevos programas, el equipo de UCAM HiTech ha mostrado en ‘Science for Industry’ otras de sus principales iniciativas, como los bootcamps de emprendimiento científico y el LifeTech Summit, eventos diseñados para acelerar proyectos, conectar talento con inversores y generar oportunidades reales de colaboración.
