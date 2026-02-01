UCAM
Jóvenes y solidarios
Estudiantes, profesores y personal de la UCAM de Murcia y Cartagena han participado en una nueva campaña de donación de sangre, contribuyendo a mantener el suministro en los hospitales.
UCAM
Estudiantes, profesores y personal de administración y servicios de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), tanto de su campus de Murcia como de Cartagena, han mostrado de nuevo esta semana su cara más solidaria. Centenares de ellos han acudido al llamamiento realizado por el Centro Regional de Hemodonación para donar sangre y contribuir a asegurar en los hospitales el abastecimiento de componentes sanguíneos. En ambos campus, y pese a coincidir con el fin de los exámenes del primer semestre, se formaron colas desde primera hora de la mañana y hasta entrada la noche, en el caso de Murcia, un pequeño gesto que supuso para todos ellos la gran satisfacción de regalar vida.
Entre los estudiantes más predispuestos a participar en las campañas de hemodonación están los de la Facultad de Enfermería, «será porque vemos muy de cerca lo que significa donar sangre», afirmaba ya desde el sillón la alumna Teresa Navarro, quien destacaba que «un gesto tan sencillo como es el de donar sangre puede suponer tanto para otra persona». En la fila para donar también estaba Clara Berarrago, estudiante del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, quien animaba a otros compañeros de su titulación que la acompañaban a que se sumaran, «porque puede que al principio te dé un poco de respeto o miedo, pero una vez donas, la sensación de satisfacción es inmensa».
Elena Alonso, estudiante del Grado en Comunicación Audiovisual comenzó a donar en la UCAM, donde un día recibió un correo en el que se le informaba de la campaña de hemodonación y no dudó en sumarse.
