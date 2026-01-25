Turismo
Estudiantes de la UCAM de 25 países participan en Fitur
La Universidad Católica cuenta con estudios de grado y postgrado en Turismo con un marcado componente internacional
Como cada año, Madrid se ha convertido esta semana en el epicentro mundial del turismo con la celebración de Fitur, evento en el que la UCAM ha tenido una destacada participación. La Universidad Católica cuenta con estudios de grado y postgrado en esta área, con un marcado componente internacional, que se ha visto reflejado en el grupo de estudiantes de 25 nacionalidades que han asistido a la Feria, acompañados por su vicedecana, Ginesa Martínez del Vas. Durante la visita, han recibido el saludo de la presidenta de la Universidad, María Dolores García, quien también ha asistido a la presentación de la ‘Carrera de la Primavera de la Comunidad de Madrid 2026’, que estará patrocinada por la UCAM. Sobre Fitur, la presidenta de la Universidad ha valorado la necesidad de continuar apostando por la formación en turismo: «Salir al mundo te abre la mente y te da a conocer lo que es la humanidad y los valores de las sociedades».
La UCAM cuenta con una amplia oferta de estudios de turismo, marketing y empresa, que integran competencias digitales, gestión de destinos y orientación al mercado laboral.
Más sobre la UCAM
- Contacto: https://www.ucam.edu
- Campus de Murcia: 968278800 | info@ucam.edu
- Campus de Cartagena: 968787900 | campuscartagena@ucam.edu
- Contacta con la UCAM vía WhatsApp en el 973901824
- Este fin de semana, Murcia se transforma en un poblado medieval: música, bufones y tabernas
- La nieve visita Moratalla y Caravaca de la Cruz
- Planes para este fin de semana en la Región de Murcia: fiestas, mercados y actividades en familia
- De la A-7 a la A-30: estas son las carreteras de la Región que prevén cortar los tractores el próximo jueves
- En directo: FC Cartagena-Europa
- Dos ballenatos de Cuvier aparecen varados en la costa de la Región y ANSE relaciona su muerte a la presencia de dos buques militares en Mazarrón
- Quedada motera en la Región de Murcia: más de un millar de moteros acudirán a Blanca este domingo
- Un restaurante de Murcia logra colarse entre los 100 favoritos de los españoles en 2025