Estudiantes de la UCAM de 25 países participan en Fitur

Como cada año, Madrid se ha convertido esta semana en el epicentro mundial del turismo con la celebración de Fitur, evento en el que la UCAM ha tenido una destacada participación. La Universidad Católica cuenta con estudios de grado y postgrado en esta área, con un marcado componente internacional, que se ha visto reflejado en el grupo de estudiantes de 25 nacionalidades que han asistido a la Feria, acompañados por su vicedecana, Ginesa Martínez del Vas. Durante la visita, han recibido el saludo de la presidenta de la Universidad, María Dolores García, quien también ha asistido a la presentación de la ‘Carrera de la Primavera de la Comunidad de Madrid 2026’, que estará patrocinada por la UCAM. Sobre Fitur, la presidenta de la Universidad ha valorado la necesidad de continuar apostando por la formación en turismo: «Salir al mundo te abre la mente y te da a conocer lo que es la humanidad y los valores de las sociedades».

La UCAM cuenta con una amplia oferta de estudios de turismo, marketing y empresa, que integran competencias digitales, gestión de destinos y orientación al mercado laboral.

