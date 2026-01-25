El Campus de Madrid de la UCAM acoge sus primeros exámenes universitarios

El nuevo campus de la Universidad Católica San Antonio en Torrejón de Ardoz ya ha iniciado su actividad. Los primeros en ocupar sillas y mesas han sido los cerca de 200 alumnos procedentes de distintas comunidades autónomas de España, principalmente de Madrid, pero también de Castilla-La Mancha o Castilla y León, quienes han acudido a las nuevas instalaciones del Campus UCAM-COE de Madrid para examinarse de los programas online de grado y postgrado que cursan en esta Universidad. También se han desplazado a la capital alumnos procedentes de Italia.

Las pruebas han reunido a estudiantes de nueve titulaciones de grado: Administración y Dirección de Empresas, Marketing, Derecho, Psicología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ingeniería Informática, Educación Primaria, Educación Infantil y el Curso de Adaptación al Grado en Educación Primaria e Infantil, así como de tres másteres: Psicología General Sanitaria, Acceso a las Profesiones de la Abogacía y la Procura, y Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera.

La Universidad Católica prepara el inicio de las clases en el Campus de Madrid a partir del próximo mes de septiembre con la implantación de los grados en Fisioterapia, Psicología, Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Crecimiento

El Campus de la UCAM en Torrejón de Ardoz, situado en la avenida Constitución, dispone de más de 11.500 m², con una amplia zona verde, en los que se ubican dos edificios modernos, con aulas especializadas, laboratorios, salas de estudio, salón de actos, capilla, cafetería y espacios de convivencia, trabajo y descanso. El pasado diciembre fue inaugurado oficialmente por las presidentas de la Comunidad de Madrid y de la UCAM y el presidente del COE, acompañados por representantes de la Universidad y del ámbito educativo y social. La inversión de la Católica en este campus asciende a 20 millones de euros, generando empleo a más de 200 personas en su primera fase y constituyendo un polo de atracción internacional a nivel docente e investigador.

La UCAM, con campus en Murcia y Cartagena, dispone además de quince oficinas internacionales en cuatro continentes, dos Escuelas de Español, en Dubái y Alejandría, y proyectos estratégicos como la Academia Internacional de Fútbol en Filadelfia. Cuenta con más de 22.000 alumnos este año, de los cuales casi 6.000 proceden de 135 países distintos.

