Estudiantes
La UCAM abre la inscripción de sus Olimpiadas Científicas
La Universidad Católica de Murcia otorgará becas del 100%, 60% y 40% a los tres primeros clasificados de cada olimpiada, además de obsequios tecnológicos, para fomentar las vocaciones científicas
UCAM
Los alumnos de FP de Grado Superior y de 1º y 2º de Bachillerato de la Región de Murcia ya pueden inscribirse para participar en las Olimpiadas Científicas UCAM 2026, cofinanciadas por la Fundación Séneca, que tendrán lugar el martes 24 de marzo en el Campus de la Universidad Católica en Cartagena y el miércoles 25 en el de Murcia. Al igual que en años anteriores, el objetivo de esta iniciativa es premiar la excelencia académica y despertar vocaciones científicas entre los jóvenes. Entre ambas sedes, la convocatoria anterior reunió a más de 300 estudiantes procedentes de distintos puntos de la Región.
La edición de Murcia acogerá las competiciones de Arquitectura, Biotecnología, Comunicación, Deporte, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Gastronomía, Ingeniería de Edificación, Ingeniería Informática, Ingeniería de Caminos y Nutrición. Mientras, la de Cartagena será de Deporte, Enfermería y Fisioterapia. Los participantes que superen las notas de corte (para el primer premio 8, segundo 7,5 y tercero 7) podrán conseguir una beca para el primer año de matrícula del grado relacionado con la olimpiada en la que hayan participado. Sus importes serán del 100%, 60% o 40% de la matrícula, para el primero, segundo y tercer clasificado, respectivamente. Además, cada uno de estos premios irá acompañado de un obsequio de material tecnológico (tablet, smartwatch o auriculares). Aquellos que necesiten transporte hasta la UCAM el día de la competición pueden inscribirse hasta el 17 de marzo, y quienes vayan a acudir por sus propios medios hasta el 20 de marzo.
Más sobre la UCAM
- Contacto: https://www.ucam.edu
- Campus de Murcia: 968278800 | info@ucam.edu
- Campus de Cartagena: 968787900 | campuscartagena@ucam.edu
- Contacta con la UCAM vía WhatsApp en el 973901824
