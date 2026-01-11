Inclusión social a través del deporte en la UCAM

Prevenir conductas de riesgo mediante el acompañamiento educativo y emocional es el objetivo con el que nació hace años el proyecto BE HUMAN de Maestros Mundi y al que la UCAM se unió el pasado año con una investigación que ha permitido demostrar cómo la actividad física, a través de una propuesta sencilla y de bajo coste, con una estrategia pedagógica y metodológica sólida, puede generar efectos muy positivos en jóvenes en riesgo de exclusión.

Las conclusiones del trabajo, desarrollado por investigadores de las facultades de Deporte y Educación de la Universidad Católica y de su Centro de Estudios Olimpicos, en colaboración con la Asociación Maestros Mundi de Cartagena y un estudiante de postgrado, las ha recogido la revista científica ‘Journal of Sport Industry & Blockchain Technology’.

El proyecto se ha llevado a cabo íntegramente en las instalaciones del Campus de la UCAM en Cartagena, durante un periodo de nueve meses, con jóvenes de entre 12 y 17 años pertenecientes al programa BE HUMAN. Uno de los aspectos diferenciales es que los estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Católica asumieron el rol de mentores.

El artículo pone de relieve que la práctica regular de actividad física, cuando se diseña desde modelos pedagógicos de responsabilidad personal y social e inclusión, actúa como un potente factor protector frente al aislamiento social, el sedentarismo y el uso excesivo de tecnologías digitales, problemáticas especialmente presentes en la adolescencia actual. Asimismo, se observa un fortalecimiento del sentimiento de pertenencia al grupo y una mayor disposición hacia la práctica físico-deportiva fuera del contexto del programa.

