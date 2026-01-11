Formación
Enero, un buen momento para iniciar un grado en la UCAM
Tiene abierta la matrícula hasta final de febrero en un amplio abanico de títulos, también de postgrado, presenciales, semipresenciales y online
UCAM
Con el inicio del nuevo año, son muchos y variados los retos que se plantean, y uno de ellos puede ser el de comenzar o retomar la formación. La Universidad Católica San Antonio (UCAM) ofrece la posibilidad de iniciar los estudios durante estos primeros meses del año en una serie de grados, y también de postgrados, que la institución imparte en modalidad presencial y semipresencial en sus campus de Murcia y Cartagena, y online. Los interesados comenzarán la formación este segundo semestre en base a la planificación del Plan de Estudios del título, siempre guiados por los tutores académicos y personales que la Universidad pone al servicio del estudiante durante toda su etapa formativa, en lo que supone un sello distintivo de la UCAM muy valorado por sus egresados.
Formarse en esta Universidad es decantarse por una educación de excelencia, impartida en grupos reducidos y con un claustro docente en contacto con la profesión, volcada con la investigación, con planes de estudio adaptados a las demandas del sector, apoyo al deporte desde las bases y una formación en valores a la luz del humanismo cristiano. La institución forma con herramientas de vanguardia e innovadores métodos de evaluación, integrando las nuevas tecnologías tanto en las propias instalaciones y servicios de sus campus como en su modelo educativo. Prestigiosos rankings internacionales como el World University Ranking, de Times Higher Education; el Observatorio IUNE, CYD o QS Stars Rating System destacan la calidad de su modelo educativo y la valoran con una alta puntuación en empleabilidad y transparencia.
TÍTULOS CON POSIBILIDAD DE MATRICULACIÓN
Grados presenciales:
- Nutrición Humana y Dietética.
- Gastronomía.
- Terapia Ocupacional
- Podología.
- Comunicación Audiovisual.
- Periodismo.
- Publicidad y Relaciones Públicas.
- Educación Infantil.
- Educación Primaria.
- Marketing y Dirección Comercial.
- Ingeniería de Edificación.
- Ingeniería Civil.
- Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación.
A ellos se suma la oferta completa de grados semipresenciales y online
Más sobre la UCAM
- Contacto: https://www.ucam.edu
- Campus de Murcia: 968278800 | info@ucam.edu
- Campus de Cartagena: 968787900 | campuscartagena@ucam.edu
- Contacta con la UCAM vía WhatsApp en el 973901824
