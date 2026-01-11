Más de 400 destinos donde realizar una movilidad internacional

Son más de 550 los alumnos de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) que este curso están inmersos en un programa de movilidad, fruto de la fuerte vocación internacional de la institución, en la que, además, cada año se forman más de un millar de estudiantes internacionales, creando un campus multicultural. Su Oficina de Relaciones Internacionales coordina programas que permiten estudiar o realizar prácticas en más de 400 universidades de todo el mundo. Entre ellos destacan Erasmus+, UCAM Iberoamérica, USA-Canadá, Overseas-Asia y SICUE (movilidad nacional), todos con becas y ayudas adaptadas a cada destino, y cuyo plazo de inscripción se ha ampliado hasta el próximo domingo 18 de enero. Dichos programas permiten al estudiante realizar una movilidad de 2 a 12 meses en una de las universidades socias participantes o empresas colaboradoras.

Más información

Oficina de Relaciones Int.

www.ucam.edu/internacional

Más sobre la UCAM