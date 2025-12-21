La UCAM celebra la Navidad con fervor y compartiendo solidaridad

Hace semanas que bellos belenes presiden los campus de la UCAM en Murcia y Cartagena. Una fiel estampa navideña que refleja la implicación de la institución en la celebración de estas fechas, que además congregan diferentes actos que permiten compartir la ilusión de la Navidad con toda su comunidad universitaria y con la sociedad en general. De igual forma, la solidaridad cobra un protagonismo especial, y se suma a la labor desarrollada por la Católica durante todo el año a través de numerosas iniciativas sociales.

Pregón de Adviento y Navidad

José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena, impartió esta semana el pregón de Adviento y Navidad de la UCAM, durante el que animó a la comunidad universitaria a salir al encuentro de los más necesitados y «de quienes no encuentran sentido a su vida». Asimismo, el obispo bendijo el belén instalado en el Claustro del Monasterio de Los Jerónimos, obra de Antonio Pellicer (PAS de la Universidad), que recoge en torno a cien imágenes y está abierto para ser visitado por toda la sociedad. En el acto también intervino María Dolores García, presidenta de la UCAM, quien invitó a celebrar intensamente estas fechas y animó «a que Jesús sea el centro de la celebración de la Navidad en vuestros hogares».

Cánticos en Los Jerónimos

En tono musical, la institución ha celebrado esta semana su tradicional concurso de villancicos, en el que se implican estudiantes, profesores y personal de Administración y Servicios, así como los alumnos del programa UCAMPACITAS y del Instituto Superior de FP San Antonio. A él también se ha sumado el emotivo Certamen de Villancicos en el que participan los colegios católicos de la Fundación ‘Alma Mater’ (La Inmaculada, de Yecla; San Vicente de Paúl, de El Palmar y Cartagena, y Sagrado Corazón de Los Dolores). Asimismo, la Orquesta Sinfónica de la UCAM volvió a deleitar este miércoles a todos los asistentes al concierto ‘El Mesías’ de Häendel, celebrado en la Catedral de Murcia.

Además, como ya es tradición en la institución, cientos de alumnos de la Católica felicitaron la Navidad por las calles de Murcia con cánticos, y los estudiantes de los grados en Enfermería y Fisioterapia de UCAM Cartagena acompañaron a los mayores del asilo de las Hermanitas de los Pobres a disfrutar de los nacimientos más tradicionales.

Este año, el donativo del menú de los comensales de la cena institucional de las fundaciones Universitaria San Antonio y Alma Mater se ha destinado a la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada.

