La Orquesta Sinfónica de la UCAM, a beneficio de Cáritas

‘La gallina turuleca’, ‘Había una vez un circo’ o ‘Un barquito de cáscara de nuez’ son algunos de los temas que interpretará la Orquesta Sinfónica de la UCAM el sábado 27 de diciembre, a las 19h. en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, un concierto benéfico que homenajea a la familia Aragón. Quique Bustos, Didier Otaola, Carlos Crooke y Pedro Llanes darán vida a Gaby, Fofó, Miliki y Fofito bajo la dirección de Salvador Pérez. La recaudación se entregará a Cáritas para que las familias que acompaña adquieran juguetes nuevos para esta Navidad. Las entradas se pueden adquirir en www.auditoriomurcia.org. A estos se suman los juguetes donados por la comunidad universitaria a través de la campaña ‘Rey Mago’, organizada por iradio UCAM, que se donarán también a la organización caritativa.

Próximos actos

La Sinfónica de la UCAM vuelve a protagonizar la XXV Gran Gala Solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en Madrid. A beneficio de Cáritas Española, tendrá lugar el martes 30, a las 19:30h. en el Auditorio Nacional.

Los equipos deportivos de la Universidad también han programado acciones solidarias. El UCAM Murcia CF recaudará fondos para Cáritas a través de un Torneo Solidario en el que se enfrentará al Atlético Villa de Alguazas el sábado 27, y el Partido Benéfico de Navidad del Ayuntamiento de Murcia contra el Real Murcia que disputará el 30 de diciembre. Asimismo, el UCAM CB repartirá hoy regalos en el Hospital QuironSalud.

