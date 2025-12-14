El Campus UCAM-COE en Madrid ya es una realidad

Con la reciente inauguración del Campus de la Universidad Católica San Antonio en la Comunidad de Madrid, en colaboración con el Comité Olímpico Español, la institución amplía su alcance nacional y su proyección internacional, trasladando la calidad de su modelo educativo a la capital de España. Con su puesta en marcha se materializa el deseo del fundador de la UCAM, José Luis Mendoza, y del presidente del COE, Alejandro Blanco.

Se trata de su adscrito Centro de Estudios Superiores Alma Mater que consta de dos edificios en una parcela de 11.543m² en la Avenida de la Constitución, 190, de Torrejón de Ardoz, tratándose de la primera de las sedes que la UCAM pretende abrir en Madrid.

El edificio cuenta con salas de simulación de última generación. / UCAM

Formación

En septiembre de 2026, el nuevo campus iniciará su actividad con una oferta académica centrada en titulaciones de alta demanda y en las que la Universidad Católica de Murcia cuenta con una especialización contrastada. Se trata de los grados en Fisioterapia, Psicología, Enfermería, Nutrición Humana y Dietética y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, títulos que se se impartirán con el modelo docente propio de la UCAM, basado en grupos reducidos, tutorías personalizadas, formación práctica intensiva y una clara orientación a la empleabilidad, en un ecosistema único que integra deporte, salud y nutrición. No obstante, está previsto que en febrero ya desarrolle actividad académica, como sede de la Universidad para exámenes de sus títulos online.

En 2026 comenzará la actividad académica en el nuevo Campus. / UCAM

Calidad educativa acreditada

La UCAM llega a la capital de España con una trayectoria de más de dos décadas de crecimiento y reconocido prestigio. Así lo avalan rankings como el de la consultora Quacquarelli Symonds (QS), que le otorgó su máxima calificación, 5 estrellas en su Stars Rating, y en su World University Ranking 2026 la ha incluido entre las 1.501 mejores universidades del mundo, resaltando su prestigio en internacionalización. Estos datos se suman a los de otros rankings internacionales, como el Impact Ranking de Times Higher Education, que la sitúa como la 40ª universidad del mundo en calidad educativa, y la revista Forbes la posiciona entre las 20 mejores universidades de España. Así, su nuevo Campus de Madrid se presenta como un polo de atracción internacional para estudiantes y como motor de generación de riqueza, empleo cualificado y actividad investigadora y social en el entorno.

Deportistas olímpicos UCAM asistentes a la inauguración. / UCAM

TITULACIONES 2026-27 Grados previstos para comenzar a impartir el próximo septiembre: Enfermería.

Fisioterapia.

Psicología.

Nutrición Humana y Dietética.

Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

