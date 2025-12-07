La UCAM abre su Hospital Veterinario

La Universidad Católica San Antonio continúa apostando por la excelencia académica, que ahora se ve reflejada de nuevo con la apertura de su Hospital Veterinario, ubicado en el Centro Comercial La Noria, donde la institución docente ya cuenta con otras áreas formativas. Se trata de un centro clínico y docente abierto las 24 horas, cuyas instalaciones superan los 2.000 metros cuadrados y se estructuran en dos grandes áreas: Hospital de Pequeños Animales y Hospital de Grandes Animales. Esta división permite ofrecer circuitos diferenciados y servicios adaptados tanto a mascotas (perros, gatos o exóticos) como a caballos y animales de interés ganadero y deportivo.

Grado en Veterinaria

La UCAM ofrece este título en modalidad bilingüe para dar respuesta a la necesidad de adecuar los programas de estudios a la demanda internacional que existe de estos profesionales. El título incluye disciplinas veterinarias en auge como la de Fisioterapia y Bienestar Animal, que complementan la formación de los estudiantes. Además, pone a disposición de éstos numerosos convenios de prácticas en empresas agroalimentarias, granjas y clínicas veterinarias que, junto con el Hospital Veterinario propio de la UCAM, recién inaugurado, de pequeños y grandes animales, proporcionando un entorno que permite al alumno aplicar todo el conocimiento adquirido.

Sala de tomografía computarizada con equipamiento de alta resolución para el diagnóstico avanzado. / UCAM

Con tecnología líder en Europa

Los espacios docentes y de simulación avanzada con los que cuenta la UCAM en el ámbito veterinario incluyen instalaciones y herramientas de última generación que permiten reproducir situaciones clínicas complejas con un alto grado de realismo. Un ejemplo de ello es un simulador de alta tecnología que permite recrear múltiples escenarios fisiológicos y patológicos, ofreciendo a los estudiantes un aprendizaje inmersivo en condiciones muy próximas a la realidad clínica.

INSTALACIONES Y HERRAMIENTAS FORMATIVAS

Sala de Modelos Anatómicos

Hospital Clínico Simulado

Sala de Disección Virtual

Sala de Disección y Necropsias

Modelo Diésel K9 (TraumaFX® Advanced Canine Medical Trainer)

QVET, el software líder en gestión veterinaria

Al servicio de toda la sociedad, ofrece atención clínica las 24 horas

Con el objetivo de ofrecer un amplio servicio, el Hospital Veterinario de la Universidad Católica de Murcia está abierto al público las 24 horas del día, los 365 días del año, ofreciendo cobertura permanente tanto para urgencias como para hospitalización, permitiendo una atención planificada segura y tecnológicamente muy avanzada.

Pista de suelo blando para diagnóstico de cojeras; al fondo, boxes de hospitalización equina. / UCAM

Una de las señas de identidad de este centro de la UCAM es su estrecha colaboración con veterinarios clínicos externos, actuando como centro de referencia para aquellos casos que requieran cuidados avanzados o urgencias. Esta coordinación permite ofrecer una atención completa y multidisciplinar, a la vez que refuerza el tejido profesional veterinario de la Región.

Servicios Centro de Reproducción Equina y áreas específicas de medicina deportiva.

Pista de suelo blando para diagnóstico de cojeras y boxes de hospitalización equina.

TAC para pequeños y grandes animales.

Terapias medicina regenerativa

Sistemas avanzados de artroscopia y endoscopia.

Cirugías selectivas.

Contacto

CC La Noria (La Ñora- Murcia)

hospitalveterinario@ucam.edu

968 278 505

Más sobre la UCAM