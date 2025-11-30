UCAM: una universidad 5 estrellas
Los principales rankings nacionales e internacionales destacan la calidad docente, internacionalización e impacto en sostenibilidad de la Católica de Murcia, que se posiciona como una de las mejores universidades privadas de España, siendo claves de su modelo educativo los grupos reducidos, la relación con las empresas, la cercanía del profesorado y las tutorías personales.
La Universidad cuenta con las 5 estrellas en QS, destacando entre los resultados el elevado nivel de satisfacción de su alumnado; Forbes la sitúa entre las 20 mejores universidades de España, y figura en el THE World University Ranking y el THE Impact Rankings, que la posiciona entre las 80 mejores universidades del mundo en Calidad Educativa, la 3ª de España y la 1ª entre las privadas.
En materia de transparencia, la Fundación Haz le otorga su sello Tres Estrellas, el máximo reconocimiento, situándola entre las universidades privadas más transparentes del país.
Más sobre la UCAM
- Contacto: https://www.ucam.edu
- Campus de Murcia: 968278800 | info@ucam.edu
- Campus de Cartagena: 968787900 | campuscartagena@ucam.edu
- Contacta con la UCAM vía WhatsApp en el 973901824
- Frescos al corte y 1.724 metros cuadrados: así es el nuevo supermercado que ha abierto en la Región de Murcia, Hiberber
- Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: 'Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer
- Consulta la tabla: los funcionarios de la Región de Murcia cobran, de media, 7.000 euros menos que los de Madrid
- Richard Gere y miles de 'seres de luz' iluminan la Navidad en Murcia
- El 'doble' de Richard Gere en Murcia revoluciona la Arrixaca en su visita al hospital
- Estos son los festivos de diciembre en la Región de Murcia
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Murcia estrena su kilómetro cero del deporte con la apertura de Decathlon en Gran Vía