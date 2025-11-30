UCAM: una universidad 5 estrellas

Los principales rankings nacionales e internacionales destacan la calidad docente, internacionalización e impacto en sostenibilidad de la Católica de Murcia, que se posiciona como una de las mejores universidades privadas de España, siendo claves de su modelo educativo los grupos reducidos, la relación con las empresas, la cercanía del profesorado y las tutorías personales.

La Universidad cuenta con las 5 estrellas en QS, destacando entre los resultados el elevado nivel de satisfacción de su alumnado; Forbes la sitúa entre las 20 mejores universidades de España, y figura en el THE World University Ranking y el THE Impact Rankings, que la posiciona entre las 80 mejores universidades del mundo en Calidad Educativa, la 3ª de España y la 1ª entre las privadas.

En materia de transparencia, la Fundación Haz le otorga su sello Tres Estrellas, el máximo reconocimiento, situándola entre las universidades privadas más transparentes del país.

