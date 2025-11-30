UCAM: calidad educativa con valores y alta empleabilidad

‘Lidera tu Futuro’ es el lema de la Universidad Católica San Antonio. Una declaración de intenciones ante estudiantes que buscan vivir la universidad como una experiencia 360: desde el primer contacto hasta que se incorporan a la comunidad Alumni ya como egresados. Es un recorrido completo que integra formación académica, acompañamiento personal, movilidad internacional, innovación tecnológica, empleabilidad, emprendimiento, deporte y vida universitaria con un objetivo claro: que cada estudiante —proceda de cualquier punto de España o de otro país— se sienta totalmente acompañado y motivado para crecer en cada etapa y posteriormente aporte lo mejor de él a la sociedad.

Los estudiantes tienen contacto directo con el ejercicio profesional. / UCAM

La experiencia UCAM comienza mucho antes de llegar a su emblemático Campus de Murcia, ubicado en el Monasterio de Los Jerónimos, al de Cartagena o, a partir de 2026, también al de Torrejón de Ardoz (Madrid), con su paso por el Servicio de Información al Estudiante (SIE), que proporciona asesoramiento personalizado a los estudiantes y sus familias, y acompaña en el proceso de elección del grado o máster más adecuado. Si el estudiante precisa de alojamiento, la residencia micampus Murcia, adscrita a la Católica de Murcia, es una opción, además de contar con una red de alojamientos verificados para quienes prefieren pisos compartidos o convivencia con familias locales.

Campus global y movilidad

Los campus de la Católica son espacios multiculturales, donde conviven estudiantes de 135 nacionalidades de los 5 continentes, y facilitan la movilidad internacional a todos sus estudiantes, más de 22.000 este curso 2025-26. La Oficina de Relaciones Internacionales gestiona programas como Erasmus+, UCAM Iberoamérica, UCAM Overseas/Norteamérica y Sicue, que permiten estudiar o realizar prácticas en universidades de todo el mundo.

La UCAM, pionera en España en implementar la simulación clínica más avanzada. / UCAM

Educación integral

La educación es algo más que aprobar asignaturas. Inspirada en el humanismo cristiano, la Universidad Católica promueve una formación que combina excelencia académica, valores, acompañamiento personal y desarrollo espiritual para quienes lo desean. El estudiante cuenta, entre otros servicios, con tutor personal y académico, pastoral universitaria y voluntariado, Escuela de Idiomas o servicio de deportes. Un modelo educativo que permite al alumnado completar sus estudios de manera integral, adquiriendo competencias tanto profesionales como personales para insertarse en el mundo laboral en las mejores condiciones.

Más sobre la UCAM