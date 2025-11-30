Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La formación práctica en la UCAM, clave en el éxito profesional

El 83,6% de los egresados encuentran empleo en menos de un año

La formación práctica en la UCAM, clave en el éxito profesional

La formación práctica en la UCAM, clave en el éxito profesional / UCAM

Para el desarrollo de los futuros profesionales, la UCAM pone a disposición de sus estudiantes una metodología docente con un alto número de horas prácticas e instalaciones de vanguardia dotadas con equipamiento de última generación. A esto se suma el Servicio de Orientación e Inserción Laboral y el Portal de Empleo, que facilitan prácticas y oportunidades laborales en empresas nacionales e internacionales, talleres formativos y asesoramiento individual. También cuentan con el ecosistema UCAM HiTech, desde donde se impulsa el emprendimiento y la innovación.

Esta firme apuesta se refleja en un dato contundente: el 83,6 % de los egresados encuentran empleo en menos de un año, según el informe del Observatorio Ocupacional de la Universidad. Además, sus titulados son contratados casi un 10% más que la media nacional y sus salarios superan en 2.000 euros anuales el promedio nacional, según U-Ranking de universidades españolas.

