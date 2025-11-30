La formación práctica en la UCAM, clave en el éxito profesional
El 83,6% de los egresados encuentran empleo en menos de un año
Para el desarrollo de los futuros profesionales, la UCAM pone a disposición de sus estudiantes una metodología docente con un alto número de horas prácticas e instalaciones de vanguardia dotadas con equipamiento de última generación. A esto se suma el Servicio de Orientación e Inserción Laboral y el Portal de Empleo, que facilitan prácticas y oportunidades laborales en empresas nacionales e internacionales, talleres formativos y asesoramiento individual. También cuentan con el ecosistema UCAM HiTech, desde donde se impulsa el emprendimiento y la innovación.
Esta firme apuesta se refleja en un dato contundente: el 83,6 % de los egresados encuentran empleo en menos de un año, según el informe del Observatorio Ocupacional de la Universidad. Además, sus titulados son contratados casi un 10% más que la media nacional y sus salarios superan en 2.000 euros anuales el promedio nacional, según U-Ranking de universidades españolas.
