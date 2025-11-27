Murcia refuerza su apuesta por la responsabilidad social

La sostenibilidad empresarial ya no es una opción, sino un requisito para garantizar la competitividad, la confianza social y el futuro de las organizaciones. Con esta idea como eje central, la II Jornada DIRSE Región de Murcia, organizada por la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad y la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la Universidad Católica de Murcia, ha puesto el foco en la gobernanza sostenible como punto de partida imprescindible. El encuentro, celebrado en el UCAM HiTech, sirvió de marco para presentar en la Región el nuevo toolkit DIRSE sobre gobierno corporativo, desarrollado junto a Garrigues.

Responsables de sostenibilidad y expertos en gobernanza han participado en la II Jornada DIRSE Región de Murcia, celebrada en UCAM HiTech. / UCAM

Asimismo, la jornada permitió profundizar en los retos reales a los que se enfrentan las organizaciones al integrar la sostenibilidad en la toma de decisiones. Durante el encuentro se destacó que, aunque las empresas han avanzado notablemente en materia ambiental, social y de gobernanza, aún persisten desafíos importantes como la alineación interna, la medición del impacto o la adaptación a una regulación cada vez más exigente. En un contexto en el que Europa impulsa nuevas obligaciones de reporte y diligencia debida, los asistentes han coincidido en que disponer de guías prácticas, casos de uso y herramientas como el toolkit facilita este proceso y ayuda a profesionalizar la función de sostenibilidad en todos los niveles.

Responsabilidad Social

La jornada fue inaugurada por Antonio Pascual del Riquelme, director general de Autónomos y Economía Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; Víctor Meseguer, director de la Cátedra Internacional de RS de la UCAM; Carlos Arango, director general de DIRSE; y Ruth Hernández, delegada de DIRSE en la Región. Durante la apertura, Meseguer evocó las palabras de León XIV acerca de la relación entre la esperanza pascual y la responsabilidad social y ambiental, subrayando que sin cultura ecológica «la fe se queda sin conexión con la realidad y la ciencia, fuera del corazón».

Antonio Pascual del Riquelme, director general de Autónomos y Economía Social de la CARM. / UCAM

En la presentación del toolkit, el director general de DIRSE, Carlos Arango, destacó su utilidad para impulsar la sostenibilidad desde la alta dirección, mientras que Ruth Hernández animó a los asistentes a sumarse a una comunidad profesional que ya reúne a más de 1.000 especialistas y 130 socios corporativos.

Un reto transversal

Uno de los momentos clave de la jornada fue la intervención del socio y responsable de Gobierno Corporativo de Garrigues, Sergio González, quien explicó la guía y recordó que el consejo de administración debe asumir un liderazgo claro en materia de sostenibilidad, al estar directamente vinculada a la estrategia, la transparencia y la gestión de riesgos de las empresas.

Asistentes al acto durante una de las sesiones. / UCAM

La mesa redonda posterior reunió a profesionales de distintos sectores, poniendo de manifiesto que la gobernanza sostenible es un reto transversal. Desde Hefame, su directora corporativa de Recursos Humanos y RSC, Pilar Balcells, afirmó que «la sostenibilidad no es una forma de hacer empresa, sino la única forma de construir futuro». En esta misma línea, el director regional de CaixaBank, Juan Jesús Lozano, insistió en la coherencia entre discurso y acción como base de la confianza. La responsable de Comunicación y ASG de Grupo G’s España, Lourdes Sánchez, subrayó la importancia de vincular el gobierno corporativo con el propósito y los valores, mientras que la directora de Comunicación y Sostenibilidad de Hidrogea, Eva Franco, destacó el compromiso territorial de la compañía más allá de la gestión del agua. Por su parte, el vicepresidente autonómico de Cruz Roja en la Región, José Ignacio Guzmán, señaló que el diálogo con los grupos de interés es esencial para anticipar riesgos y generar valor.

La clausura de la Jornada recayó en la directora de Sostenibilidad y Compliance de Sorigué y miembro de la Junta Directiva de DIRSE, Miriam Porres, quien dejó un mensaje claro y compartido: la gobernanza sostenible ya no es un complemento, sino el eje que articula el futuro de las empresas y la base sobre la que deben construirse decisiones responsables, estrategias sólidas y relaciones de confianza.

Más sobre la UCAM