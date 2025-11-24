UCAM: un campus global con 6.000 alumnos internacionales de 135 países

El Campus de la UCAM en Murcia ha sido el escenario de una celebración ya tradicional, donde miles de estudiantes —especialmente de nuevo ingreso— han compartido una experiencia multicultural única. La Semana de Bienvenida Universitaria UCAM 2025-26 ha contado con stands informativos, actividades deportivas, talleres, música, radio en directo y encuentros multiculturales.

Uno de los momentos más simbólicos se ha vivido en el estadio BeSoccer La Condomina, donde se ha dado la bienvenida oficial a los casi 1.000 estudiantes internacionales de primer curso, que han llenado el recinto de banderas, sonrisas y diversidad lingüística, reflejando la vocación global de la UCAM. La presidenta de la universidad, María Dolores García, ha dado la bienvenida a los estudiantes, destacando la confianza de sus familias en la institución.

Entre los asistentes ha estado Pedro Acosta, piloto de MotoGP y deportista UCAM, quien ha compartido su experiencia con los nuevos alumnos.

Una universidad global con una formación integral

La UCAM ha reforzado su posición como una de las universidades más internacionales de España. Este curso 2025-26, 5.990 alumnos internacionales de 135 nacionalidades forman parte de su comunidad universitaria.

La institución impulsa su modelo educativo global con:

15 oficinas internacionales en cuatro continentes -recientemente ampliadas con nuevas sedes en Estados Unidos, Nigeria y Filipinas-.

en cuatro continentes -recientemente ampliadas con nuevas sedes en Estados Unidos, Nigeria y Filipinas-. Dos escuelas de español en Dubái y Alejandría.

en Dubái y Alejandría. La Academia Internacional de Fútbol en Filadelfia .

. Más de 1.100 intercambios académicos gestionados el último curso.

gestionados el último curso. Alianzas estratégicas con universidades y empresas de prestigio.

Estos datos respaldan el compromiso de la UCAM con una educación basada en la excelencia, la cooperación internacional y el desarrollo personal y profesional de sus estudiantes.

Estudiantes visitando los stands informativos. / UCAM

Servicios que transforman la experiencia universitaria

Durante la Semana de Bienvenida, los estudiantes han podido conocer de primera mano los servicios que ofrece la UCAM para sacar el máximo partido a su etapa universitaria. Entre los más destacados:

Escuela Superior de Idiomas : cursos de inglés, francés, alemán, español, coreano, japonés o hebreo, y exámenes oficiales.

: cursos de inglés, francés, alemán, español, coreano, japonés o hebreo, y exámenes oficiales. Servicio de Voluntariado UCAM : una oportunidad para formar parte de proyectos sociales y solidarios.

: una oportunidad para formar parte de proyectos sociales y solidarios. Oficina de Relaciones Internacionales : información sobre estancias académicas en el extranjero, prácticas y becas internacionales.

: información sobre estancias académicas en el extranjero, prácticas y becas internacionales. Entre otros.

Preparados para el futuro: empleo, deporte y nuevas tecnologías

La UCAM ofrece mucho más que formación académica. El Servicio de Orientación e Información Laboral también ha estado presente en la Bienvenida, asesorando a los estudiantes sobre salidas profesionales, empleabilidad y prácticas en empresa.

El deporte, uno de los pilares de la UCAM, también ha tenido un papel protagonista. David Cal, uno de los máximos medallistas olímpicos españoles y miembro del Servicio de Deportes de la UCAM, no ha faltado a la cita, y a través del stand se ha informado a los estudiantes sobre todas las actividades deportivas que ofrece la Universidad. A esto se ha sumado también el gimnasio de la institución, recientemente inaugurado en su nueva ubicación. Cabe destacar entre los actos deportivos programados, la gran acogida de la Milla Universitaria, en su VI edición, en la que participaron más de 400 corredores.

Además, la zona UCAM Esports x University ha reunido a los amantes del gaming con competiciones de videojuegos, simuladores y partidas de Valorant.

Experiencias que dejan huella

Uno de los atractivos más llamativos ha sido el globo aerostático, una experiencia inolvidable para los estudiantes que se han animado a volar. Como broche final, la esperada paella gigante ha reunido a la comunidad universitaria en una mañana de convivencia para despedir una semana cargada de emociones.

Se sirvieron 1800 raciones de la UCAM Paella. / UCAM

