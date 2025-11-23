Bienvenidos a la UCAM

El Campus de la Universidad Católica San Antonio en Murcia se convirtió esta semana en punto de encuentro para los miles de estudiantes que han participado en su Bienvenida Universitaria del curso 2025-26. Ya consolidada como una tradición en la UCAM, ha estado repleta de actividades, música y convivencia con motivo del inicio del curso académico, permitiendo a los nuevos alumnos descubrir los servicios, programas y oportunidades que la institución pone a su disposición en un ambiente festivo y participativo.

Los estudiantes recorrieron los distintos stands instalados en el recinto, donde conocieron de primera mano todos los servicios que les ofrece la UCAM para sacar el máximo partido a su etapa universitaria. Por allí pasaba María, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, quien se paró en el stand del Servicio de Voluntariado de la Universidad: quería conocer las opciones que le brinda la institución de poder regalar tiempo a personas que lo necesitan.

La UCAM ofrece una formación integral que combina la excelencia académica con la experiencia humana y el espíritu universitario

Otro stand muy visitado fue el de la Escuela Superior de Idiomas, donde los estudiantes conocieron los diferentes cursos que oferta en inglés, francés, alemán, español, coreano, portugués, italiano, japonés o hebreo, además de ser sede oficial de exámenes oficiales. Estudiar en el extranjero se ha convertido en una de las experiencias más enriquecedoras para cualquier estudiante universitario; no solo permite perfeccionar el dominio de otros idiomas, descubrir nuevas culturas o adaptarse a distintos métodos de enseñanza, sino que también impulsa la autonomía, la madurez y la capacidad de afrontar nuevos retos. Es por ello que fueron muchos los alumnos de la Católica los que visitaron la Oficina de Relaciones Internacionales, que abre las puertas a estancias académicas en el extranjero.

Estudiantes visitando los stands informativos. / UCAM

Empleo y deporte

Aunque el evento está pensado principalmente para los estudiantes de primer curso, también participó en la Semana de Bienvenida el Servicio de Orientación e Información Laboral de la institución, donde los estudiantes conocieron un poco más sobre su futuro laboral y las prácticas profesionales.

David Cal, uno de los máximos medallistas olímpicos españoles y miembro del Servicio de Deportes de la UCAM, no faltó a la cita, y a través del stand se informó a los estudiantes sobre todas las actividades deportivas que ofrece la Universidad. A esto se sumó también el gimnasio de la institución, recientemente inaugurado en su nueva ubicación. Cabe destacar entre los actos deportivos programados, la gran acogida de la Milla Universitaria, en su VI edición.

Se sirvieron 1.800 raciones de la UCAM Paella. / UCAM

Desde iRadio, la radio de la Universidad, aprovecharon la ocasión para entrevistar a María Dolores García, presidenta de la UCAM, quien visitó la zona de stands para saludar a los estudiantes y poner en valor «la importancia de ofrecer una formación integral que combine la excelencia académica con la experiencia humana y el espíritu universitario».

Una de las actividades que más llamó la atención entre la comunidad universitaria fue el globo aerostático. El ocio digital también tuvo un papel protagonista con la zona ‘UCAM Esports x University’, que incluyó simuladores de conducción, partidas de Valorant y competiciones de diferentes videojuegos.

El broche final a estos intensos días de actividades lo protagonizó la esperada paella gigante, que permitió a los estudiantes disfrutar de una mañana de convivencia para finalizar la Bienvenida Universitaria UCAM 2025.

6.000 alumnos internacionales de 135 países El Estadio BeSoccer La Condomina se llenó este jueves de color, idiomas y banderas de los cinco continentes con motivo del inicio del curso académico para los nuevos estudiantes internacionales de la UCAM. Procedentes de más de noventa países, los cerca de mil alumnos presentes de nuevo ingreso vivieron un encuentro de integración y convivencia que refleja el dinamismo y la vocación global de la Universidad Católica de Murcia. La presidenta de la UCAM, María Dolores García, les dió la bienvenida destacando la emoción de recibir a jóvenes cuyas familias confían en la institución para la formación superior de sus hijos. Entre los invitados destacó también la presencia del piloto de MotoGP y deportista UCAM, Pedro Acosta. La institución amplía este curso su posición como universidad global, con una comunidad internacional integrada por 5.990 alumnos de 135 nacionalidades. Además, cuenta con quince oficinas internacionales en cuatro continentes —recientemente ampliadas con nuevas sedes en Estados Unidos, Nigeria y Filipinas—, dos escuelas de español, en Dubái y Alejandría, y proyectos estratégicos como la Academia Internacional de Fútbol en Filadelfia. Asimismo, mantiene un compromiso firme con la movilidad académica, con más de 1.100 intercambios internacionales gestionados en el último curso, y alianzas educativas con instituciones y empresas de todo el mundo. Todo ello refuerza su modelo de formación global y multicultural, basado en la cooperación académica, la excelencia y la proyección exterior.

