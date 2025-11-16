"Enamorémonos de la sabiduría de Dios"

Con un Templo del Monasterio de Los Jerónimos repleto, la Universidad Católica de Murcia celebró este jueves su Solemne Acto Oficial de Apertura del Curso Académico 2025-26, marcado por el aumento del número de estudiantes, especialmente los internacionales, la rehabilitación de varias fachadas y la reciente restauración del claustro de la sede de Murcia, la inminente apertura de su Campus en Madrid, el reconocimiento de su calidad educativa en rankings mundiales o la inauguración de nuevos espacios como el UCAM Sports Center y el Hospital Veterinario.

Doctor Honoris Causa

Durante la ceremonia, la UCAM invistió Doctor Honoris Causa al Padre Mario Pezzi, presbítero del Equipo Internacional del Camino Neocatecumenal «en virtud de sus valores humanos, evangelizadores y de formación de catequistas en todo el mundo». La laudatio corrió a cargo de José Alberto Cánovas, vicerrector de Asuntos Religiosos de la Universidad y de Segundo Tejado, presbítero Itinerante del Camino. El acto comenzó con la Eucaristía presidida por José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena, y a continuación se desarrolló el acto académico.

María Dolores García, presidenta de la UCAM, resaltó la figura «fundamental» del Padre Mario, «trabajador infatigable de la renovación promovida por el Concilio Vaticano II, y que ha dedicado su vida al anuncio del Evangelio, contribuyendo a que miles de hombres y mujeres tengan un encuentro personal con Cristo». Además, manifestó su deseo de que «inspire a toda nuestra comunidad universitaria, para que podamos ser misioneros en el mundo de la cultura, de la ciencia y de la educación».

El Padre Mario Pezzi, quien lleva más de cinco décadas al servicio de la Iglesia, tuvo un recuerdo especial hacia José Luis Mendoza, fundador de la Universidad, pidiendo «al Señor que le recompense por sus esfuerzos en la construcción de esta obra eclesial. Estoy seguro de que el Señor continuará ayudando a su mujer, Lola, en la misión iniciada».

La UCAM inicia este curso con un nuevo incremento de estudiantes, destacando en rankings internacionales y la apertura de instalaciones y de su Campus de Madrid

La respuesta del Señor

El nuevo Doctor Honoris Causa por la UCAM ha centrado su vida en consolidar la espiritualidad, fiel al Magisterio de la Iglesia, a la que llegó tras una crisis interior en la que no encontraba una forma de ministerio sacerdotal que fuera más cercano y comprensible a los fieles.

Durante su intervención destacó la urgencia que existe de estudiar el Magisterio de la Iglesia en un tiempo que, citando al Papa Francisco, no es una «época de cambios, sino un cambio de época». A través de este tiempo, con las catequesis - señala el Padre Mario Pezzi- «he intentado ayudar a los presbíteros, catequistas y hermanos del Camino a hacer frente a los crecientes desafíos a la Iglesia, por parte de una sociedad, como la de la Unión Europea, fundada sobre el dinero y que, en su constitución, ha rechazado las raíces judeocristianas».

El Padre Mario hizo hincapié en que ha vivido estos años «con la conciencia de que no ha sido obra mía, sino que la Gracia que viene de lo Alto ha guiado mi existencia de una manera misteriosa, oculta y maravillosa, como es la vida de todo cristiano», y puso de manifiesto su deseo de que con su misión en la Iglesia «haya ayudado a alguien a encontrar el rostro misericordioso de Cristo».

Un nuevo curso para hacer historia La Universidad Católica de Murcia ha iniciado este curso superando los 22.000 estudiantes, siendo de ellos más de 3.400 extranjeros, procedentes de 139 nacionalidades de los cinco continentes, lo que refuerza su carácter global, a lo que se une su importante apuesta por la internacionalización y una presencia creciente de la institución en distintos países del mundo. A las novedades de este curso se suman varios hitos del pasado: la implantación de nuevos grados y postgrados, como el Bachelor’s Degree in International Relations; la acreditación por facultades; los avances en transformación digital, el uso de la IA bajo principios éticos o el desarrollo de nuevas infraestructuras, como el UCAM Sports Center, inaugurado recientemente, y el Hospital Veterinario, que abrirá sus puertas en diciembre, mes en el que también comenzará la actividad en el nuevo Campus de Madrid, con una primera fase centrada en el área de salud y alimentación, con grados como Enfermería o Fisioterapia, base sobre la que seguirá desarrollándose el proyecto. Recientemente la UCAM ha recibido el sello ‘Tres Estrellas’ de la Fundación Haz, el máximo reconocimiento otorgado por esta entidad, referente nacional en la evaluación del buen gobierno, transparencia y compromiso social de las instituciones. La Católica de Murcia se sitúa en su último informe anual como la tercera universidad privada -de las 40 existentes- más transparente de España, con una puntuación de 52 sobre 56, y supera en 35 puntos porcentuales la media del sector privado (58%). La UCAM consolida su posición de liderazgo en empleabilidad según los últimos índices de rendimiento universitario publicados este año por el U-Ranking, que elabora la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Sus titulados son contratados casi un 10% más que la media nacional, en datos ajustados según el nivel de estudios. Además, sus salarios superan en 2.000 euros anuales el promedio nacional, reflejo de la competitividad y preparación que alcanzan los egresados de la Católica.

