Peregrinación
La UCAM participa en el Jubileo del Mundo Educativo
La expedición universitaria asistió a este multitudinario encuentro con el Papa León XIV
En el marco del Año Jubilar de la Esperanza, la Universidad Católica de Murcia, fiel a su compromiso con la evangelización y su adhesión al Santo Padre, ha participado en el Jubileo de Mundo Educativo, celebrado en Roma. La expedición universitaria, compuesta por directivos académicos y de gestión, profesores y personal de administración y servicios, asistió a este multitudinario encuentro con el Papa León XIV, que congregó la pasada semana en la Plaza de San Pedro a miles de peregrinos vinculados al mundo de la educación.
El grupo de la UCAM asistió a la Eucaristía presidida por el Santo Padre con motivo de la festividad de Todos los Santos. Al termino, el Papa recorrió la Plaza de San Pedro, donde saludó al grupo de la Católica y recibió una camiseta de la Universidad. Asimismo, los participantes en la peregrinación procesionaron, precedidos por la Cruz del Jubileo, hacia la basílica de San Pedro para cruzar la Puerta Santa y obtener así la indulgencia plenaria. Asimismo, celebraron la Misa en la basílica de Santa Práxedes, visitando después Santa María Mayor y rezando ante la tumba del Papa Francisco.
Más sobre la UCAM
- Contacto: https://www.ucam.edu
- Campus de Murcia: 968278800 | info@ucam.edu
- Campus de Cartagena: 968787900 | campuscartagena@ucam.edu
- Contacta con la UCAM vía WhatsApp en el 973901824
- Nicolás Pierotti, de abrir una pizzería en Murcia a tener 20 locales: 'Quiero que una familia pueda salir a cenar, aunque solo pida dos pizzas y una botella de agua
- Intoxicadas al menos 30 personas en un hotel de Lo Pagán tras cenar setas en mal estado
- El transporte de mercancías se revuelve contra la subida a las 44 toneladas: las consecuencias que trae la nueva normativa
- En directo: CD Teruel-FC Cartagena
- Una docena de autobuses eléctricos llega a Murcia: estas son las líneas en las que prestarán servicio
- Investigan dos agresiones sexuales a una camarera en un salón de juegos del barrio del Carmen de Murcia
- Denuncian un concurso “a medida” para la jefatura de Servicios Sociales e Igualdad en Murcia
- Los contenedores de ropa usada, una trampa mortal si se fuerzan: ya han muerto dos hombres en un mes en la Región