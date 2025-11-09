La Fundación Carlos III galardona a la rectora de la UCAM
Por su compromiso con el fortalecimiento de los vínculos académicos y culturales entre España y los países de Hispanoamérica
Por su brillante trayectoria en la Universidad Católica de Murcia y por su compromiso con el fortalecimiento de los vínculos académicos y culturales entre España y los países de Hispanoamérica, la Fundación Carlos III de Madrid ha concedido el Premio Iberoamericano Rectora Magnífica a Josefina García, rectora de la UCAM. García Lozano recibió el premio de manos de Carlos Escudero de Burón, presidente de la Fundación Carlos III, y de Vanessa Pereira, vicepresidenta del Capítulo Iberoamericano de esta institución.
