Investigación aplicada
Cáncer, envejecimiento o salud animal, en la diana del Laboratorio de Biología Molecular de la UCAM
Los científicos estudian en el HiTech los grandes retos de la salud actual, acercando sus avances a la clínica
La Universidad Católica de Murcia ha consolidado en su incubadora de alta tecnología UCAM HiTech el Laboratorio de Biología Molecular ‘Izpisúa Belmonte’, un espacio de referencia donde varios grupos de investigación trabajan de forma coordinada para comprender el funcionamiento de las células y transformar ese conocimiento en soluciones que contribuyan a resolver grandes retos de la sociedad.
Silvia Montoro (IP Grupo Preclínica ‘Compuestos Bioactivos y Fármacos’), Rubén Zapata y Rubén Rabadán (IPs Grupo ‘Metabolismo y Regulación Génica’), Ana Hurtado (Grupo ‘Genética, Patología Molecular y Enfermedades Raras’) y Adriana Ordóñez (contrato Ramón y Cajal) lideran los equipos de investigación del Laboratorio de la UCAM y evidencian el compromiso de la institución con el retorno de talento joven a la Región.
Los investigadores combinan técnicas de biología molecular de última generación con el uso de cultivos celulares avanzados. Estas metodologías, que incluyen herramientas de edición génica y reprogramación celular, se aplican en ámbitos como la medicina de precisión, con el objetivo de desarrollar estrategias innovadoras para prevenir enfermedades hereditarias, frenar la aparición o progresión de patologías asociadas al envejecimiento o diseñar terapias personalizadas frente a distintos tipos de cáncer.
Los investigadores de la Católica trabajan con medicina de precisión para poder individualizar los tratamientos
Los resultados obtenidos en los últimos años reflejan el impacto de sus investigaciones: se ha avanzado en el desarrollo de tratamientos personalizados contra el cáncer de colon, en la creación de un modelo de fibras musculares humanas que facilita la investigación de enfermedades raras o en la identificación de nuevas moléculas con potencial para favorecer el rejuvenecimiento celular y proteger frente a las enfermedades asociadas al paso del tiempo (como cardiovasculares y neurodegenerativas). Además, se investigan los mecanismos celulares implicados en patologías como el alzhéimer o la diabetes tipo 2 y se analizan compuestos naturales y fármacos con posibles aplicaciones terapéuticas.
Líneas de investigación
Silvia Montoro
Valora la actividad biológica y el potencial terapéutico de compuestos bioactivos y fármacos en sistemas in vitro e in vivo.
Rubén Rabadán
Desarrolla mecanismos de regulación molecular y aplicaciones de edición génica para comprender y tratar el envejecimiento y sus patologías.
Rubén Zapata
Trabaja en nuevas estrategias con precursores de NAD+ para mejorar la salud celular y prevenir enfermedades asociadas al paso del tiempo.
Ana Hurtado
Investiga la influencia de determinados genes en la aparición y evolución de distintos tipos de tumores.
Adriana Ordóñez
Estudia los mecanismos celulares asociados al plegamiento de proteínas ante determinadas enfermedades usando CRISPR-Cas9.
