Evento
La UCAM, 25 años de historia del deporte español
La Universidad cierra un año legendario con su XXV Gala del Deporte, en la que brilla la alianza con el Comité Olímpico Español y los éxitos de sus deportistas
UCAM
El Monasterio de Los Jerónimos, el corazón de la Universidad Católica de Murcia, se convirtió esta semana en un escenario de emoción, orgullo y gratitud. Más de 800 deportistas, entrenadores y leyendas compartieron una jornada que reafirmó la identidad de la UCAM como la ‘Universidad del Deporte’ y su estrecha relación con el Comité Olímpico Español.
Este evento demuestra cada año por qué la UCAM es reconocida en Europa como la ‘Universidad del Deporte’
La cita puso en valor una alianza que, desde 2012, ha impulsado el crecimiento académico y profesional de los deportistas de élite. La ceremonia estuvo presidida por María Dolores García, presidenta de la UCAM, junto a Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español y Carmen Conesa, consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno de la Región de Murcia.
De las bases al olimpismo
Entre los protagonistas estuvieron algunos de los nombres más reconocidos del olimpismo español: Saúl Craviotto, Mireia Belmonte, Carolina Marín, Lydia Valentín, Teresa Portela, Fátima Gálvez, Alberto Fernández, María Xiao, Mariano García, Miguel Ángel López y veteranos ilustres como David Cal o Antonio Peñalver, entre otros. El ambiente reflejó el espíritu que une a los jóvenes que empiezan su camino con los campeones que ya han alcanzado la cima.
Los premios a los mejores deportistas UCAM de 2025 fueron para el karateka Damián Quintero y la atleta María Pérez, mientras que el reconocimiento a los valores deportivos recayó en Carolina Marín, Saúl Craviotto y Mireia Belmonte.
El broche de oro lo pondrá este año la concesión del Trofeo Joaquín Blume, del Consejo Superior de Deportes, que la Católica de Murcia recibirá en febrero, por segunda vez, consolidando su papel como motor del deporte español y como ejemplo de excelencia académica y humana. Una institución que, además de apoyar a los deportistas, cuenta con cuatro clubes propios (UCAM Murcia CB, UCAM Murcia CF, UCAM Cartagena Tenis de Mesa y UCAM Esports) y patrocina a decenas de equipos.
UCAM-COE
La alianza forjada en 2012 por José Luis Mendoza, fundador de la UCAM, y Alejandro Blanco, presidente del COE, ha sido una de las mejores noticias para el deporte español de los últimos tiempos, ya que ha permitido a cientos de jóvenes continuar con sus estudios sin renunciar a sus sueños deportivos gracias a un modelo único en el mundo, contando con un cuerpo de tutores de la Católica que siguen y acompañan a estos deportistas-estudiantes. María Dolores García, presidenta de la Universidad, ha recogido el legado del trabajo realizado, aportando un nuevo impulso que tendrá su reflejo en la próxima apertura del campus en Torrejón de Ardoz (Madrid) de la mano del Comité Olímpico Español.
Campeones y estudiantes UCAM
Juan Manuel Molina - Atletismo
Licenciado y Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Joel González - Taekwondo
Máster en Prevención de Riesgos Laborales y Doctor en Criminología
Mireia Belmonte - Natación
Cursando el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
María Pérez - Atletismo
Cursando el Grado en Educación Infantil
Paco Cubelos - Piragüismo
Cursando el Grado en Administración y Dirección de Empresas
Laura Gil - Baloncesto
Cursando el Grado en Psicología
Miguel Ángel López - Atletismo
Egresado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Javier Pérez Polo - Taekwondo
Cursando el Grado en Criminología
Elia Canales - Tiro con arco
Cursando el Grado en Marketing y Dir. Comercial
Javier Hernanz - Piragüismo
Egresado en Derecho y Máster Universitario de Acceso a la Abogacía
Mariano García - Atletismo
Cursando el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Pablo Martínez - Piragüismo
Cursando el Máster Univ. en Dirección y Gestión de Empresas
Pablo Abián - Bádminton
Cursando el Grado en Turismo y Dirección de Empresas Turísticas
Entre otros
Más sobre la UCAM
- Contacto: https://www.ucam.edu
- Campus de Murcia: 968278800 | info@ucam.edu
- Campus de Cartagena: 968787900 | campuscartagena@ucam.edu
- Contacta con la UCAM vía WhatsApp en el 973901824
- De casi extinguido a emblema gastronómico: el chato murciano obtiene el sello ‘100% Raza Autóctona’
- El CD Cieza da la campanada en la Copa del Rey
- Las sillas para ver la Magna Procesión de Murcia ya están a la venta y agotadas en algunas zonas
- Día de Todos los Santos: estas son las tiendas y comercios que abren en la Región de Murcia
- Los penaltis dan vida al Real Murcia en la Copa del Rey (1-1)
- La Guardia Civil acaba con la mayor 'cocina' de crack de Torre Pacheco: la llevaba una vecina con su esposo y su hijo
- El decreto ley de vivienda asequible llega a la Asamblea: estas son las medidas del PP y las condiciones del PSOE
- Estos son los trabajadores de la Región de Murcia que van a recibir una ayuda de 3.000 euros