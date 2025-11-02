La UCAM, 25 años de historia del deporte español

El Monasterio de Los Jerónimos, el corazón de la Universidad Católica de Murcia, se convirtió esta semana en un escenario de emoción, orgullo y gratitud. Más de 800 deportistas, entrenadores y leyendas compartieron una jornada que reafirmó la identidad de la UCAM como la ‘Universidad del Deporte’ y su estrecha relación con el Comité Olímpico Español.

Este evento demuestra cada año por qué la UCAM es reconocida en Europa como la ‘Universidad del Deporte’

La cita puso en valor una alianza que, desde 2012, ha impulsado el crecimiento académico y profesional de los deportistas de élite. La ceremonia estuvo presidida por María Dolores García, presidenta de la UCAM, junto a Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español y Carmen Conesa, consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno de la Región de Murcia.

De las bases al olimpismo

Entre los protagonistas estuvieron algunos de los nombres más reconocidos del olimpismo español: Saúl Craviotto, Mireia Belmonte, Carolina Marín, Lydia Valentín, Teresa Portela, Fátima Gálvez, Alberto Fernández, María Xiao, Mariano García, Miguel Ángel López y veteranos ilustres como David Cal o Antonio Peñalver, entre otros. El ambiente reflejó el espíritu que une a los jóvenes que empiezan su camino con los campeones que ya han alcanzado la cima.

Alejandro Blanco y José L. Mendoza forjaron la alianza UCAM-COE. / UCAM

Los premios a los mejores deportistas UCAM de 2025 fueron para el karateka Damián Quintero y la atleta María Pérez, mientras que el reconocimiento a los valores deportivos recayó en Carolina Marín, Saúl Craviotto y Mireia Belmonte.

El broche de oro lo pondrá este año la concesión del Trofeo Joaquín Blume, del Consejo Superior de Deportes, que la Católica de Murcia recibirá en febrero, por segunda vez, consolidando su papel como motor del deporte español y como ejemplo de excelencia académica y humana. Una institución que, además de apoyar a los deportistas, cuenta con cuatro clubes propios (UCAM Murcia CB, UCAM Murcia CF, UCAM Cartagena Tenis de Mesa y UCAM Esports) y patrocina a decenas de equipos.

Renovación de los acuerdos entre María D. García y Alejandro Blanco. / UCAM

UCAM-COE

La alianza forjada en 2012 por José Luis Mendoza, fundador de la UCAM, y Alejandro Blanco, presidente del COE, ha sido una de las mejores noticias para el deporte español de los últimos tiempos, ya que ha permitido a cientos de jóvenes continuar con sus estudios sin renunciar a sus sueños deportivos gracias a un modelo único en el mundo, contando con un cuerpo de tutores de la Católica que siguen y acompañan a estos deportistas-estudiantes. María Dolores García, presidenta de la Universidad, ha recogido el legado del trabajo realizado, aportando un nuevo impulso que tendrá su reflejo en la próxima apertura del campus en Torrejón de Ardoz (Madrid) de la mano del Comité Olímpico Español.

Campeones y estudiantes UCAM Juan Manuel Molina - Atletismo Licenciado y Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Joel González - Taekwondo Máster en Prevención de Riesgos Laborales y Doctor en Criminología Mireia Belmonte - Natación Cursando el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas María Pérez - Atletismo Cursando el Grado en Educación Infantil Paco Cubelos - Piragüismo Cursando el Grado en Administración y Dirección de Empresas Laura Gil - Baloncesto Cursando el Grado en Psicología Miguel Ángel López - Atletismo Egresado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Javier Pérez Polo - Taekwondo Cursando el Grado en Criminología Elia Canales - Tiro con arco Cursando el Grado en Marketing y Dir. Comercial Javier Hernanz - Piragüismo Egresado en Derecho y Máster Universitario de Acceso a la Abogacía Mariano García - Atletismo Cursando el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Pablo Martínez - Piragüismo Cursando el Máster Univ. en Dirección y Gestión de Empresas Pablo Abián - Bádminton Cursando el Grado en Turismo y Dirección de Empresas Turísticas Entre otros

Más sobre la UCAM