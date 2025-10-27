La UCAM inaugura la XI edición del Máster oficial en Responsabilidad Social Corporativa

Con cerca de una treintena de estudiantes pertenecientes a diversos sectores empresariales, instituciones y entidades sociales, procedentes de países como Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y España, ha comenzado una nueva edición del Máster Universitario en Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Católica de Murcia. El acto de apertura, celebrado en el Campus de Los Jerónimos, ha estado presidido por Néstor Dona, secretario de Gestión Estratégica de Rectorado de la Universidad Católica de Santa Fe UCSF (Argentina), y Gonzalo Wandosell, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UCAM, acompañados por el profesor Víctor Meseguer, director del Máster, quien ha recordado las palabras de María Dolores García, presidenta de la UCAM, sobre la necesidad expuesta por todos los Papas de ofrecer una educación que forme a la persona en su totalidad, no solo en lo académico, sino también en lo espiritual, ético y social, haciendo referencia explícita al Papa Francisco, quien hablaba constantemente de una educación humanista, que forme ciudadanos comprometidos con el bien común.

Alta especialización

La UCAM ofrece un programa formativo de máxima calidad en este campo a través del Máster Universitario en Responsabilidad Social Corporativa, que ha formado durante sus diez ediciones a más de 250 líderes, quienes han optado por este postgrado para lograr una alta especialización. Los alumnos trabajan la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de las empresas, así como el impacto de su actividad respecto, al menos, de cuestiones medioambientales y sociales; el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno. También abordan aspectos relativos al personal, incluidas las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación, la inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal.

Innovación social

Ana María López de San Román, directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de ILUNION, una de las voces más influyentes en España en materia de gestión responsable, ha sido la encargada de impartir la lección inaugural. Durante su intervención, ha hecho hincapié en que «la sostenibilidad no es una tendencia, sino un cambio de paradigma empresarial que exige liderazgo, coherencia y valentía para hacer las cosas de otro modo». Además, ha subrayado la importancia de alinear estrategia, ética y propósito, y de apostar por la innovación social como motor de competitividad.

El Máster Universitario en RSC nació precisamente con ese espíritu: ofrecer a profesionales y directivos las herramientas necesarias para incorporar los criterios ESG - conjunto de estándares que evalúan el desempeño de una empresa en tres áreas clave: Ambiental (E), Social (S) y de Gobernanza (G) - en la gestión real de las organizaciones, con un enfoque práctico y estratégico.

La Cátedra Internacional en RS trabaja en nuevos títulos La Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la UCAM ha sido pionera en la internacionalización de la formación en sostenibilidad y se ha posicionado en el ámbito de la investigación con un proyecto Horizonte Europa sobre RSC e Industria 4.0, y el proyecto Life Token CO₂ sobre descarbonización. En materia de transferencia, cabe señalar el trabajo desarrollado desde el Hub de Sostenibilidad del Grupo de Investigación GAIA (Responsabilidad Social, Medio Ambiente e Innovación): un espacio para la transferencia de conocimiento, la capacitación especializada y el asesoramiento técnico en sostenibilidad organizacional, en el que participan más de 40 empresas líderes en sostenibilidad de nuestra Región. La UCAM está trabajando en nuevos programas ejecutivos que van a suponer un salto cualitativo en la formación de líderes sostenibles, acercando la visión de la universidad a los entornos empresariales más activos del país. Actualmente, la institución murciana está tramitando el ‘Curso de Directores de Servicios Sociales’, homologado por la Comunidad de Madrid, que permitirá a quienes lo realicen ejercer las funciones de director de centros y programas de Servicios Sociales.

