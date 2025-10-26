Agenda
La UCAM saca la ciencia a la calle
La Universidad participa este fin de semana con más de 40 actividades en la Semana de la Ciencia y la Tecnología
UCAM
Sacar la ciencia a la calle y que toda la sociedad, sin importar su edad, pueda disfrutar de ella, creando vocaciones entre los más jóvenes. Este es el objetivo de la Semana de la Ciencia, organizada por la Fundación Séneca, que se celebra este fin de semana en el Jardín del Malecón de Murcia y en la que participa activamente la Universidad Católica de Murcia (UCAM) con más de 40 actividades pertenecientes a cerca de una treintena de áreas de conocimiento relacionadas con la salud, la comunicación, la nutrición, la gastronomía, el deporte o las ingenierías; este año bajo el lema ‘Atrévete a descubrir’. El evento comenzó el viernes, y continuará hoy domingo de 11:00 h. a 14:00 h. Los visitantes podrán recoger su ‘Pasaporte científico’ en el stand institucional de la UCAM y, tras completar seis actividades, recibirán un obsequio.
Consulta aquí la lista completa de actividades
