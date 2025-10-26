Reconocimiento
El Gobierno de España vuelve a conceder a la UCAM el Premio Nacional del Deporte
Es un reconocimiento al modelo formativo de la institución, basado en la combinación de excelencia académica y apoyo integral al deportista
UCAM
«El liderazgo de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) en los Campeonatos de España Universitarios, su consolidación en competiciones profesionales como la Liga Endesa de baloncesto y su destacada presencia en disciplinas como el fútbol y el tenis de mesa», han sido algunos de los méritos reconocidos por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para concederle el Trofeo Joaquín Blume 2024, uno de los Premios Nacionales del Deporte, que se otorga a la Universidad o Centro Escolar más destacado en la promoción deportiva, un reconocimiento en definitiva al modelo formativo de la institución, basado en la combinación de excelencia académica y apoyo integral al deportista.
«La UCAM ha sido, además, la universidad del mundo con mayor participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, con 65 deportistas becados que lograron cinco medallas de oro, cinco de plata, siete de bronce y 45 diplomas olímpicos, un logro sin precedentes en el ámbito universitario internacional», recoge en un comunicado el CSD. El Rey Felipe VI será quien entregue el galardón a María Dolores García, presidenta de la UCAM, en una ceremonia que se celebrará en febrero.
La Universidad Católica ya recibió este premio en 2012, cuando el entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, otorgó el Trofeo Joaquín Blume al fundador de la UCAM, José Luis Mendoza, por su impulso a la promoción del deporte y los valores olímpicos.
