La UCAM amplía sus alianzas con China

La UCAM, que tiene como uno de sus pilares fundamentales la internacionalización, mantiene desde hace años colaboraciones recíprocas en Asia y muy especialmente con instituciones chinas, sobre todo en las áreas de salud, deporte y nutrición, en las que la Universidad Católica de Murcia es reconocida a nivel mundial, tal y como lo reflejan numerosos rankings. Con el objetivo de reforzar y ampliar estas relaciones, institucionales, académicas y deportivas, una delegación de la Universidad, encabezada por su presidenta, María Dolores García, ha estado esta semana en China, donde ha mantenido una apretada agenda de reuniones, con resultados muy fructíferos.

Nuevas áreas de trabajo

Uno de los principales hitos de este viaje ha sido la firma de un nuevo convenio con la Shandong Sport University, mediante el que se incorporan nuevas áreas de trabajo conjunto, en tenis, eSports y danza, a las ya consolidadas en fútbol y baloncesto. Asimismo, se ha acordado promover la movilidad recíproca de estudiantes, profesores e investigadores, y potenciar proyectos de investigación conjuntos en prevención de lesiones, psicología deportiva y alto rendimiento.

Con motivo de la visita a esta universidad, María Dolores García, acompañada por José Luis Mendoza García, director general de Relaciones Institucionales; Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación, y otros directivos de la UCAM han participado en el acto de entrega de diplomas a los estudiantes chinos que han cursado el programa conjunto de deporte especializado.

Los miembros de la Universidad Católica de Murcia participaron el jueves en el acto de entrega de diplomas a los estudiantes chinos que han cursado el programa conjunto de deporte especializado. / UCAM

La agenda también ha incluido la inauguración del Colegio Yinghe High School (Galaxy), con el que la Universidad Católica de Murcia ha firmado un acuerdo.

Años de colaboración

Con estas actuaciones, la UCAM refuerza su presencia en Asia y consolida su papel como puente académico y cultural entre España y China. Esta fluida relación se refleja también en el creciente número de estudiantes de este país que se forman en los campus de la Universidad Católica de Murcia en programas de grado, máster y doctorado. Además, son numerosas las iniciativas de colaboración en el desarrollo de proyectos de investigación (en el ámbito agrario o sanitario), de incorporación de investigadores referentes a nivel mundial, formativo, deportivo o cultural y social, como la reciente creación de la primera Cátedra Internacional de Estudios Asiáticos en España, que trabaja en materia de construcción de paz, negociación de conflictos bélicos, gestión de espacios de violencia y administración de recursos y mercados.

Proyecto Nexrur

Además, en el ámbito de la investigación, la UCAM participa en el nuevo proyecto europeo Next Generation Sustainable Business Models and Monitoring for Rural Resilience and Innovation (Nexrur), iniciativa que busca impulsar la innovación y la sostenibilidad en las comunidades rurales de Europa y China. Esta investigación, que durará cuatro años, cuenta con 30 socios (21 europeos y 9 chinos), tiene un presupuesto total de casi 6 millones de euros y está cofinanciado por la Unión Europea dentro del programa Horizonte Europa. La UCAM contribuirá al proyecto con el desarrollo de un sistema digital de seguimiento que permitirá medir la sostenibilidad social, ambiental y económica de las explotaciones rurales.

Encuentro con el Gobierno de Shandong

La estancia de la delegación de la UCAM en la provincia de Shandong - con 120 millones de habitantes-, en la que ha estado acompañada por el director general de Universidades de la Región de Murcia, Antonio Caballero, ha tenido un marcado carácter institucional, contando con una recepción de su Gobierno, encabezada por su vicepresidente, Sun Jiye, en la que se fortalecieron los lazos de cooperación iniciados en anteriores visitas a Murcia. Hace años que los gobiernos regionales de Murcia y Shandong estrecharon sus relaciones de la mano de la Católica de Murcia, con una recepción por parte de Fernando López Miras, presidente de la CARM, en el Palacio de San Esteban.

El vicepresidente del Gobierno de Shandong ha recibido a la delegación de la Católica. / UCAM

En el encuentro celebrado ahora, se ha subrayado el respaldo de las autoridades chinas al proyecto educativo y deportivo que la UCAM desarrolla en colaboración con instituciones académicas y empresas del país asiático.

