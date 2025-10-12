La UCAM vuelve a destacar en internacionalización y transferencia de conocimiento

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) continúa siendo reconocida por su estrecha relación con la industria y el tejido productivo, como vienen recogiendo destacados ranking nacionales e internacionales, ahora el World University Rankings 2026 de Times Higher Education, que la sitúa como la tercera universidad privada de España en transferencia de conocimiento (Industry), ocupando además la misma posición en el campo de la investigación. La UCAM mantiene su posicionamiento en este ranking, situándose en el rango +1.201 a nivel mundial, tras seleccionar a 2.191 instituciones de 115 países, a las que ha medido su excelencia educativa, destacando el compromiso con la enseñanza, la investigación y la internacionalización.

La Universidad Católica de Murcia ha trabajado desde sus inicios en el desarrollo de una investigación de máxima calidad y traslacional, que da respuesta a los nuevos retos que demanda la sociedad, que repercuta en el tejido productivo en particular y en la sociedad en general para contribuir al progreso, el bienestar social y la competitividad empresarial. Esto se ve reflejado en esta nueva edición del WUR, donde destaca por ingresos de la industria y patentes, situándose por encima de la media mundial en diferentes indicadores. La UCAM desarrolla numerosos proyectos de investigación competitivos, tanto de ámbito nacional como internacional. A través de sus grupos de investigación y cátedras trabaja activamente en la ciencia aplicada.

Polo de atracción internacional

Otra de las áreas analizadas por THE es la internacionalización, situándose en este caso entre las primeras 700 del mundo, superando ampliamente la media global, lo que refleja el sólido compromiso de la Católica en este campo, con un 17,9% de estudiantes internacionales (dato del pasado curso, que este se eleva al 20%). Esta alta presencia de alumnos internacionales evidencia el compromiso de la institución con la excelencia educativa y su enfoque global, siendo un polo de atracción internacional, generando riqueza y proyección de la Región de Murcia.

Estos alumnos realizan de manera presencial programas de grado, máster y de doctorado. Además, la Católica de Murcia es la universidad de la Región y una de las primeras de España que más títulos imparte en inglés, tanto de grado como de postgrado, un factor fundamental en el mundo globalizado actual. Se trata de los Bachelor´s Degree in Business Administration, Dentistry, Physical Activity and Sport Sciences, Psychology, Veterinary Medicine e International Relations, a los que se suman un amplio catálogo de postgrados.

