Nuevo acuerdo para aplicar la IA a la investigación agrícola

Aplicar la inteligencia artificial en el campo para optimizar el uso del agua y los fertilizantes es el objetivo principal del Plumysens, el proyecto de investigación que han puesto en marcha la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y la empresa agrícola El Ciruelo, fruto del convenio firmado esta semana entre ambas instituciones en el Campus de Los Jerónimos.

La iniciativa contempla la creación de una plataforma tecnológica inteligente que recopilará datos en tiempo real procedentes de sensores de campo gestionados por la empresa murciana Widhoc, estaciones climáticas y sistemas de monitorización, con el fin de mejorar la toma de decisiones sobre riego y fertirrigación.

Tras la firma, los investigadores de la UCAM, junto con la empresa Widhoc, desarrollarán modelos predictivos y algoritmos avanzados que permitirán gestionar los recursos agrícolas de forma más precisa y sostenible, favoreciendo una producción más eficiente y adaptada a los retos medioambientales actuales.

La vicerrectora de Investigación de la UCAM, Estrella Núñez, ha destacado que «este contrato de investigación con El Ciruelo es uno de los primeros que realizamos en el campo agroalimentario, un ámbito que queremos potenciar para poner la capacidad científica de nuestra universidad al servicio de las empresas agrícolas».

Para Fuensanta Velasco, directora de Marketing e Informática del Grupo El Ciruelo, «con este acuerdo buscamos dar un paso adelante en el control y análisis de los datos procedentes del campo. Queremos entender cuándo, cómo y porqué la planta necesita agua para mejorar la eficiencia del riego, reducir el consumo y avanzar hacia una agricultura más sostenible que beneficie a toda la Región de Murcia».

