Aprovecha los programas de movilidad internacional universitaria: mejoran la empleabilidad

Estudiar en el extranjero se ha convertido en una de las experiencias más enriquecedoras para cualquier estudiante universitario. No solo permite perfeccionar el dominio de otros idiomas, descubrir nuevas culturas o adaptarse a distintos métodos de enseñanza, sino que también impulsa la autonomía, la madurez y la capacidad de afrontar nuevos retos. Cada vez más jóvenes deciden completar su formación en otro país, conscientes de que esa vivencia marcará un antes y un después en su desarrollo personal y profesional.

“La movilidad internacional mejora la empleabilidad y la calidad del empleo; un estudiante que ha vivido una experiencia fuera y domina otro idioma tiene un 50% más de posibilidades de encontrar un trabajo estable y mejor remunerado”, señala Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad Católica de Murcia.

En un mercado laboral globalizado, donde las empresas valoran la adaptabilidad y la competencia intercultural, las universidades españolas han potenciado sus programas de movilidad internacional para que los estudiantes puedan ampliar horizontes, adquirir nuevas habilidades y fortalecer su perfil académico. Entre ellas, la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) destaca por su extensa red de acuerdos con instituciones de enseñanza superior en los cinco continentes, que permite a sus alumnos cursar parte de sus estudios en el extranjero con total reconocimiento académico.

La UCAM destaca por su extensa red de acuerdos con instituciones de enseñanza superior en los cinco continentes. / UCAM

Programas que abren fronteras

Erasmus+: Europa a tu alcance

Continúa siendo el referente de la movilidad universitaria europea. Gracias a sus becas y convenios, los estudiantes pueden realizar estancias en universidades del continente de entre tres y doce meses, convalidando asignaturas y beneficiándose de una inmersión cultural completa. Además del aprendizaje académico, quienes participan desarrollan competencias transversales muy valoradas por las empresas, como el liderazgo, la comunicación intercultural o la resolución de conflictos.

BIPs: Experiencias intensivas y colaborativas

Propone estancias de corta duración —de cinco a treinta días— que integran docencia presencial y virtual. Estos proyectos reúnen a equipos internacionales de estudiantes y profesores que trabajan conjuntamente para resolver desafíos reales, muchas veces planteados por empresas o instituciones. Se trata de una experiencia de aprendizaje dinámica, basada en la cooperación y la innovación, que además puede reconocerse con créditos académicos.

UCAM Ibero: Conectando con Iberoamérica

Permite a los universitarios realizar intercambios en prestigiosas instituciones de América Latina. Los alumnos elaboran un plan de estudios personalizado para garantizar la convalidación de asignaturas y pueden acceder a ayudas específicas. Esta experiencia refuerza los lazos culturales y académicos entre España e Iberoamérica, ofreciendo una oportunidad única de crecimiento personal y de colaboración con estudiantes y docentes del otro lado del Atlántico.

Overseas: Norteamérica y Asia a tu alcance

Ofrece la posibilidad de cursar parte de la formación en universidades de Norteamérica y Asia, regiones que destacan por su diversidad cultural y excelencia académica. Esta iniciativa contempla apoyo económico y garantiza el reconocimiento de los créditos obtenidos en destino. Para acceder, se requiere un nivel B2 del idioma del país receptor. Las estancias pueden prolongarse hasta los doce meses, ofreciendo una inmersión completa en entornos educativos de primer nivel.

SICUE: Movilidad dentro de España

Brinda la posibilidad de estudiar en otra universidad española durante un semestre o un curso completo, con reconocimiento oficial de los créditos. Esta opción es perfecta para quienes desean cambiar de entorno, conocer otras metodologías docentes o descubrir nuevas comunidades autónomas sin salir del país. Además, el programa reserva plazas específicas para estudiantes con discapacidad y deportistas de alto nivel, garantizando así la igualdad de oportunidades.

Una experiencia que impulsa el futuro

La movilidad universitaria es mucho más que una etapa académica fuera del país: representa una oportunidad para desarrollar una mentalidad abierta, aprender a desenvolverse en contextos diversos y fortalecer la red de contactos internacionales. Todo ello se traduce en una ventaja competitiva en el acceso al mercado laboral, donde cada vez se valoran más los perfiles con experiencia internacional.

Por eso, cada año, cientos de jóvenes se animan a emprender esta aventura que les permite aprender, viajar y crecer. Vivir en otro país no solo amplía horizontes intelectuales y profesionales, sino que también deja una huella imborrable en la manera de entender el mundo.

