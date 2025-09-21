Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galardones

Reconocimiento a los mejores proyectos en la UCAM

La Universidad Católica ha entregado sus III Premios de Movilidad de la Región de Murcia

Entrega de premios.

Entrega de premios. / UCAM

UCAM

La UCAM ha entregado sus III Premios de Movilidad de la Región de Murcia, una iniciativa impulsada desde la Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible del Área Metropolitana de Murcia, cuyo objetivo es visibilizar y reconocer las buenas prácticas desarrolladas por administraciones, empresas y proyectos de investigación que promueven una movilidad respetuosa con el entorno.

Los ganadores de esta edición han sido la Dirección General de Movilidad y Transportes por ‘Movibús 100% eléctrico, 100% Sostenible’, el Ayuntamiento de Alcantarilla por ‘Alcantarilla Pedalea +’, Disfrimur por su programa de electrificación de flota y la egresada en Ingeniería Civil Inmaculada Marín por su TFG ‘Gamificación para la mejora de la movilidad sostenible en entornos escolares’.

