Galardones
Reconocimiento a los mejores proyectos en la UCAM
La Universidad Católica ha entregado sus III Premios de Movilidad de la Región de Murcia
UCAM
La UCAM ha entregado sus III Premios de Movilidad de la Región de Murcia, una iniciativa impulsada desde la Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible del Área Metropolitana de Murcia, cuyo objetivo es visibilizar y reconocer las buenas prácticas desarrolladas por administraciones, empresas y proyectos de investigación que promueven una movilidad respetuosa con el entorno.
Los ganadores de esta edición han sido la Dirección General de Movilidad y Transportes por ‘Movibús 100% eléctrico, 100% Sostenible’, el Ayuntamiento de Alcantarilla por ‘Alcantarilla Pedalea +’, Disfrimur por su programa de electrificación de flota y la egresada en Ingeniería Civil Inmaculada Marín por su TFG ‘Gamificación para la mejora de la movilidad sostenible en entornos escolares’.
