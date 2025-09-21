Summer Program
Profesionales alemanes de grandes multinacionales se forman en la UCAM
El programa, desarrollado junto a la prestigiosa universidad FOM, les permite especializarse en habilidades comunicativas, diplomacia corporativa o digitalización
UCAM
La Universidad Católica de Murcia daba la bienvenida este lunes a una treintena de estudiantes alemanes que se formarán en su Campus de Murcia. Todos ellos son profesionales pertenecientes a grandes multinacionales alemanas como Mercedes, BMW, Adecco, EON, Bertelsmann, Deutsche Bank, Bayer, etc., que realizan un máster en la prestigiosa escuela alemana Fachhochschule für Oekonomie & Management (FOM), con la que la UCAM colabora desde hace años y junto a la que desarrolla este ‘Summer Program’, que cumple su 11ª edición. Como novedad este año, los estudiantes se especializan en digitalización, que se suma a los módulos de comunicación, liderazgo y diplomacia corporativa. Asimismo, durante su estancia, los alumnos podrán conocer diferentes zonas de la Región, así como disfrutar de su cultura.
«Estamos muy satisfechos con la acogida que año tras año tiene el programa, sobre todo en esta ocasión con un aumento del número de estudiantes que lo están cursando», señala Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAM.
FOM es una institución especializada en formar a profesionales ejecutivos que al mismo tiempo estudian, y está implantada, con más de 60.000 alumnos, en las más importantes ciudades de Alemania, manteniendo sinergias con la industria.
Más sobre la UCAM
- Contacto: https://www.ucam.edu
- Campus de Murcia: 968278800 | info@ucam.edu
- Campus de Cartagena: 968787900 | campuscartagena@ucam.edu
- Contacta con la UCAM vía WhatsApp en el 973901824
- En directo: Real Murcia-Villarreal B
- Una turista de EEUU visita Murcia y publica un vídeo defendiéndola frente a toda España: 'Espero que después de verlo la valores como debes
- La 'librería más grande de España' abre en Alfonso X el 3 de octubre
- Estos son los municipios más felices de la Región por su calidad de vida, clima y servicios
- No son barracas y tampoco restaurantes: los 'merenderos' de Murcia en plena huerta donde se come como en 1880
- La alcaldesa de Alcantarilla dicta un Bando para poner banderas de España en los balcones
- Un hotel gastronómico y una antigua tienda de alimentación: los dos restaurantes de Murcia que compiten por ser 'la mejor apertura de España
- Murcia acoge este otoño tres festivales del fondo de inversión israelí KKR en el Espacio Norte