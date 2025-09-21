Profesionales alemanes de grandes multinacionales se forman en la UCAM

La Universidad Católica de Murcia daba la bienvenida este lunes a una treintena de estudiantes alemanes que se formarán en su Campus de Murcia. Todos ellos son profesionales pertenecientes a grandes multinacionales alemanas como Mercedes, BMW, Adecco, EON, Bertelsmann, Deutsche Bank, Bayer, etc., que realizan un máster en la prestigiosa escuela alemana Fachhochschule für Oekonomie & Management (FOM), con la que la UCAM colabora desde hace años y junto a la que desarrolla este ‘Summer Program’, que cumple su 11ª edición. Como novedad este año, los estudiantes se especializan en digitalización, que se suma a los módulos de comunicación, liderazgo y diplomacia corporativa. Asimismo, durante su estancia, los alumnos podrán conocer diferentes zonas de la Región, así como disfrutar de su cultura.

«Estamos muy satisfechos con la acogida que año tras año tiene el programa, sobre todo en esta ocasión con un aumento del número de estudiantes que lo están cursando», señala Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAM.

FOM es una institución especializada en formar a profesionales ejecutivos que al mismo tiempo estudian, y está implantada, con más de 60.000 alumnos, en las más importantes ciudades de Alemania, manteniendo sinergias con la industria.

