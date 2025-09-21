Éxito del evento de UCAM Español Institute Dubái

Más de 200 personas asistieron la pasada semana al evento cultural ‘El español nos une, un viaje por el mundo hispano’, organizado por UCAM Español Institute en Dubái, con el objetivo de mostrar la riqueza y diversidad del mundo hispano y seguir consolidándose como el centro de referencia de español en Emiratos.

Las familias asistentes disfrutaron de una variada programación cultural con stands informativos de diferentes países hispanohablantes, juegos tradicionales, un espacio de convivencia y encuentro entre la comunidad hispana en Emiratos.

La Universidad Católica de Murcia cuenta con más de 10 años de experiencia en la formación en Dubái a través de este centro, el único acreditado por el Instituto Cervantes en todo el Golfo, lo que permite realizar el examen oficial del español, y ofrecer una amplia gama de cursos.

