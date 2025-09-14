La investigadora de la UCAM María Cuartero, premiada por la Sociedad Europea de Química

La Dra. María Cuartero, investigadora de la Universidad Católica de Murcia y líder de la unidad de química de sensores UCAM-SENS, ha sido reconocida con el prestigioso EuChemS Lecture Award, otorgado por la Sociedad Europea de Química (European Chemical Society – EuChemS), galardón internacional que distingue cada año a un joven científico que haya realizado contribuciones sobresalientes en el campo de la química. En esta ocasión, el reconocimiento recae en la científica murciana que desde 2022 trabaja desarrollando sensores químicos en la unidad UCAM-SENS.

Entre los últimos avances destacados de la Dr. María Cuartero y su equipo, coliderado por el Dr. Gastón Crespo, se encuentra el desarrollo de sensores químicos avanzados para medir parámetros clave en distintos ámbitos, desde el lactato para optimizar el rendimiento deportivo hasta la glucosa en pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos. Asimismo, UCAM-SENS ha desarrollado tecnologías para el monitoreo de fosfatos en agua y la detección de iones como potasio y sodio en plantas, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental y a la mejora de la salud. Su trabajo también incluye la fabricación de sensores mediante impresión 3D, lo que abre nuevas posibilidades en el campo de la instrumentación científica.

«He sido invitada por la Sociedad a ofrecer una ponencia plenaria en la próxima conferencia anual, que se celebrará en junio de 2026 en Bélgica, donde también recibiré el premio. Creo que será una oportunidad única de dar visibilidad a nivel europeo a la ciencia que hacemos en UCAM-SENS», resalta la investigadora.

Este galardón se suma a una trayectoria llena de reconocimientos, entre los que destacan su inclusión en el prestigioso Ranking of the World Scientists de la Universidad de Stanford, que identifica a los científicos más influyentes del mundo o el premio de la Real Sociedad Española de Química, que la señaló como una de las cuatro investigadoras más prometedoras de España.

