Distinción
La investigadora de la UCAM María Cuartero, premiada por la Sociedad Europea de Química
Entre los últimos avances que ha llevado a cabo la doctora se encuentra el desarrollo de sensores químicos avanzados para medir parámetros clave en distintos ámbitos
UCAM
La Dra. María Cuartero, investigadora de la Universidad Católica de Murcia y líder de la unidad de química de sensores UCAM-SENS, ha sido reconocida con el prestigioso EuChemS Lecture Award, otorgado por la Sociedad Europea de Química (European Chemical Society – EuChemS), galardón internacional que distingue cada año a un joven científico que haya realizado contribuciones sobresalientes en el campo de la química. En esta ocasión, el reconocimiento recae en la científica murciana que desde 2022 trabaja desarrollando sensores químicos en la unidad UCAM-SENS.
Entre los últimos avances destacados de la Dr. María Cuartero y su equipo, coliderado por el Dr. Gastón Crespo, se encuentra el desarrollo de sensores químicos avanzados para medir parámetros clave en distintos ámbitos, desde el lactato para optimizar el rendimiento deportivo hasta la glucosa en pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos. Asimismo, UCAM-SENS ha desarrollado tecnologías para el monitoreo de fosfatos en agua y la detección de iones como potasio y sodio en plantas, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental y a la mejora de la salud. Su trabajo también incluye la fabricación de sensores mediante impresión 3D, lo que abre nuevas posibilidades en el campo de la instrumentación científica.
«He sido invitada por la Sociedad a ofrecer una ponencia plenaria en la próxima conferencia anual, que se celebrará en junio de 2026 en Bélgica, donde también recibiré el premio. Creo que será una oportunidad única de dar visibilidad a nivel europeo a la ciencia que hacemos en UCAM-SENS», resalta la investigadora.
Este galardón se suma a una trayectoria llena de reconocimientos, entre los que destacan su inclusión en el prestigioso Ranking of the World Scientists de la Universidad de Stanford, que identifica a los científicos más influyentes del mundo o el premio de la Real Sociedad Española de Química, que la señaló como una de las cuatro investigadoras más prometedoras de España.
Más sobre la UCAM
- Contacto: https://www.ucam.edu
- Campus de Murcia: 968278800 | info@ucam.edu
- Campus de Cartagena: 968787900 | campuscartagena@ucam.edu
- Contacta con la UCAM vía WhatsApp en el 973901824
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- La nueva circunvalación de Santomera deja aparcada la ‘autovía del bancal’
- El nuevo centro comercial de Cieza ya es una realidad
- Hacienda se inventa su dirección, le cobra 20.000€ en impuestos y ahora el TSJ de Murcia anula la liquidacireón
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: programa de actos y actividades para este viernes
- Pin de la Virgen de la Fuensanta: Una insignia única, bendecida en la Catedral de Murcia
- La normativa urbanística pone coto a las obras y prohíbe entubar acequias