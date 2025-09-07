Formación Profesional
FP Superior San Antonio de la UCAM, títulos oficiales como puente hacia el mundo laboral
El Instituto tiene abierto el plazo de matrícula
Administración, finanzas, informática, comercio, dietética, educación, salud dental, marketing, audiovisual o ingeniería son los diferentes campos en los que ofrece estudios oficiales el Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio, que lleva 13 años impartiendo educación de máxima calidad en un entorno inmejorable como es el Campus de la Universidad Católica de Murcia. El verdadero valor añadido de la FP es que, al tratarse de una formación fundamentalmente práctica, facilita la adquisición de las competencias y destrezas necesarias para su pronta incorporación al mundo laboral.
El Instituto oferta sus estudios en modalidad presencial, a distancia y bilingüe, con un profesorado altamente cualificado, una metodología innovadora y las mejores instalaciones e infraestructuras docentes. Además, proporciona prácticas en empresas y bolsa de trabajo para la búsqueda de empleo.
Una vez finalizados los estudios de FP Superior, los titulados podrán acceder a grados universitarios mediante los correspondientes reconocimientos de créditos/convalidaciones. En este sentido, el Instituto Superior de FP San Antonio mantiene un convenio de colaboración con la UCAM que establece condiciones especiales de bonificación en tasas de reconocimientos y exención de derechos de inscripción para sus estudiantes, entre otras.
Más sobre la UCAM
- Contacto: https://www.ucam.edu
- Campus de Murcia: 968278800 | info@ucam.edu
- Campus de Cartagena: 968787900 | campuscartagena@ucam.edu
- Contacta con la UCAM vía WhatsApp en el 973901824
