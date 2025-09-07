Bienvenidos a la UCAM

Los campus de Murcia y Cartagena de la Universidad Católica San Antonio ya han comenzado esta semana a recibir a sus estudiantes de este nuevo curso 2025-26. Los primeros en hacerlo han sido los grados en Medicina y Enfermería, dada la carga lectiva y práctica, siendo los últimos en incorporarse los alumnos de primer año de los diferentes grados.

Sus títulos están actualizados y adaptados a las necesidades que demandan los diferentes sectores

Todos estos estudiantes se formarán con una metodología docente con un alto número de horas prácticas y en instalaciones de vanguardia dotadas con equipamiento de última generación, distintivo de la UCAM. Las prácticas internas se complementan con las externas y extracurriculares, gracias a diferentes convenios con multitud de empresas e instituciones, garantizando una formación vinculada estrechamente al entorno laboral.

Acceso al mercado laboral

Según los últimos índices de rendimiento universitario publicados por el U-Ranking, que elabora la Fundación BBVA junto al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, la Católica se sitúa en el Grupo 1 a nivel nacional en el área de inserción laboral, destacando también en investigación y por sus estudios en ingenierías. Los titulados por la UCAM son contratados casi un 10% más que la media nacional, en datos ajustados según el nivel de estudios, además de que sus salarios superan en 2.000 euros anuales el promedio nacional, reflejo de la competitividad y preparación que alcanzan sus egresados.

Entre las mejores del mundo

La calidad de su formación es reconocida en prestigiosos rankings internacionales, como el de la entidad especializada en el análisis y posicionamiento de instituciones de educación superior de todo el mundo, Quacquarelli Symonds (QS), que ya calificó a la Católica de Murcia con sus cinco estrellas en su Stars Rating, y la incluye también en su World University Rankings 2026, situándola en la franja 1021-1400 de entre las 1.501 universidades seleccionadas, de las 8.467 que ha evaluado a nivel global, y el Impact Ranking de Times Higher Education, que la sitúa como la 40ª universidad del mundo en ‘Calidad educativa’. O a nivel nacional como el ranking CYD, publicado a principios de junio, que la destaca en el ámbito de la internacionalización y como la primera privada de España en captación de fondos externos para investigación, además de que es la que mayor puntuación consigue de la Comunidad de Murcia en Contribución al Desarrollo Regional.

