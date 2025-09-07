Abierto el plazo de matrícula en la UCAM

De cara a este nuevo curso académico 2025-26, la UCAM tiene abierto el plazo de matrícula en grados, postgrados y doctorado, en sus campus de Murcia y Cartagena, y online. Decantarse por estudiar en la Universidad Católica San Antonio es optar por una educación de excelencia. Para ello, el alumno se forma en grupos reducidos, con acompañamiento tutorial (académico y personal), planes de estudio adaptados a las necesidades del sector, una metodología con un alto número de horas prácticas e instalaciones de vanguardia dotadas con equipamiento de última generación, bajo una educación en valores a la luz del humanismo cristiano. Además, destaca por su apoyo al deporte y su apuesta por la investigación aplicada, que la institución murciana lleva al máximo nivel gracias a su vínculo con empresas e instituciones. Así, el alumnado completa sus estudios de manera integral, insertándose en el mundo laboral en las mejores condiciones.

