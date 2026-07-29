Grupo ATU crea junto a la UPCT el Máster más completo sobre Formación Permanente y Tecnologías Digitales

Grupo ATU, entidad con más de 40 años de trayectoria en formación, empleo y digitalización, presenta el nuevo Máster de Formación Permanente en Digital Business, IoT, Realidad Virtual y Realidad Aumentada —RV/RA—, Cloud, Data e Inteligencia Artificial, una propuesta avanzada concebida para responder de forma integral a las necesidades tecnológicas, empresariales y profesionales actuales.

Con esta iniciativa, Grupo ATU continúa avanzando en su modelo innovador de formación y digitalización, orientado a anticipar los cambios del mercado laboral, actualizar las competencias de los profesionales y facilitar a las empresas la incorporación efectiva de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, gestión basada en datos y entornos inmersivos.

El máster se desarrollará en colaboración y con la acreditación de la Universidad Politécnica de Cartagena —UPCT—, consolidando y ampliando una relación académica que ya se articula a través de la Cátedra ATU-UPCT de Digitalización y Proyectos de Formación Permanente.

Formación conectada con las necesidades reales de las empresas

El programa busca formar profesionales capaces de diseñar, implantar y liderar procesos de transformación digital, integrando tecnología, datos, estrategia empresarial, innovación y gestión de personas. Sus contenidos se concentran en ámbitos como:

Inteligencia artificial, ingeniería de datos y Business Intelligence.

Cloud, infraestructuras digitales e Internet de las Cosas.

Realidad Virtual y Realidad Aumentada —RV/RA— aplicadas a formación, industria, simulación, experiencia de usuario y entornos inmersivos.

Ciberseguridad y gobernanza tecnológica.

Digital Business, innovación y experiencia de cliente.

Gestión del cambio, liderazgo y competencias profesionales en la era de la IA.

Estas áreas se encuentran alineadas con las líneas prioritarias definidas en el convenio de colaboración entre Grupo ATU y la UPCT, que contempla expresamente la formación en inteligencia artificial, ingeniería de datos, cloud, IoT, ciberseguridad, negocio digital, innovación, liderazgo y competencias transversales.

Cinco módulos especializados y 60 créditos ECTS

El máster contará con 60 créditos ECTS y 1.500 horas de formación, distribuidos en cinco grandes módulos:

Tecnologías Digitales Avanzadas , incluyendo IoT, inteligencia artificial, Big Data y RV/RA

, incluyendo IoT, inteligencia artificial, Big Data y RV/RA Datos y Transformación Digital

Innovación, Empresa y Personas

Cloud, DevOps y Data Platforms

Trabajo Fin de Máster

La formación tendrá una orientación eminentemente práctica, basada en proyectos, herramientas profesionales, resolución de casos reales y transferencia inmediata de los conocimientos al entorno laboral.

Formación virtual, internacional, flexible y orientada a la práctica profesional

El máster se cursará de manera virtual a través de plataforma LMS, lo que permitirá la participación de alumnado nacional e internacional y facilitará el acceso desde cualquier ubicación, sin renunciar a la interacción con el profesorado ni al componente práctico del aprendizaje.

La plataforma centralizará los contenidos, recursos, actividades, evaluaciones, tutorías y espacios de comunicación, permitiendo que cada estudiante adapte el proceso formativo a su disponibilidad y compatibilice el aprendizaje con su actividad profesional.

La docencia será impartida por profesorado especializado de alto nivel, con experiencia académica y profesional en las distintas áreas del programa. La metodología combinará:

Clases teóricas estructuradas, actualizadas y adaptadas a la realidad empresarial

Sesiones prácticas centradas en la aplicación de herramientas y tecnologías reales

Masterclass impartidas por especialistas y profesionales de referencia

Laboratorios, ejercicios, demostraciones y simulaciones

Resolución de casos vinculados a empresas y sectores productivos

Tutorías, seguimiento y acompañamiento durante todo el proceso formativo

Este enfoque permitirá que los contenidos no se limiten a una exposición conceptual, sino que se orienten a los retos reales de las organizaciones. El alumnado trabajará sobre situaciones empresariales concretas, desarrollará proyectos aplicados y aprenderá a trasladar la tecnología a la mejora de procesos, productos, servicios y modelos de negocio.

Hasta 28 microcredenciales universitarias acumulables

Uno de los principales elementos diferenciales del programa será su estructura modular, flexible y acumulable. El máster podrá cursarse como un itinerario completo o mediante hasta 28 microcredenciales universitarias, desde 2 créditos ECTS, vinculadas a competencias concretas y especializadas.

Las microcredenciales permitirán al alumnado:

Elegir las competencias que mejor respondan a sus necesidades profesionales

Avanzar progresivamente y adaptar la formación a su disponibilidad

Obtener acreditaciones universitarias parciales

Combinar diferentes microcredenciales para configurar itinerarios especializados

Acumular la formación superada hasta alcanzar titulaciones universitarias de mayor extensión

De esta manera, cada participante podrá diseñar un recorrido formativo propio e incorporar nuevos conocimientos a medida que evolucionen sus responsabilidades profesionales o las necesidades de su empresa.

Las microcredenciales representan la unidad más específica y flexible del programa y estarán orientadas a la adquisición de competencias directamente aplicables al mercado de trabajo. La memoria justificativa destaca que esta estructura facilita el aprendizaje progresivo, el reconocimiento gradual de competencias y la matriculación parcial en distintas combinaciones de asignaturas.

Itinerarios y Cursos Superiores Universitarios especializados

La agrupación de varias microcredenciales relacionadas permitirá configurar itinerarios formativos y Cursos Superiores Universitarios especializados, situados entre una microcredencial individual y la realización completa del máster.

Los participantes podrán construir recorridos especializados en áreas como:

Tecnologías digitales avanzadas

Inteligencia artificial y Big Data

Realidad Virtual y Realidad Aumentada

Transformación digital y analítica de negocio

Innovación, empresa y experiencia de cliente

Arquitecturas cloud

Desarrollo cloud y DevOps

Ciberseguridad en la nube

Data & Artificial Intelligence

Smart Cities y Smart Industry

Este sistema permitirá que cada microcredencial superada forme parte de un proceso acumulativo: primero como acreditación universitaria específica, después como componente de un Curso Superior Universitario y, finalmente, como parte del itinerario académico conducente al máster.

Diferentes vías de acceso

Las microcredenciales podrán ser cursadas por personas interesadas que acrediten conocimientos, capacidades o experiencia relacionada con la materia, facilitando el acceso a una formación universitaria especializada y directamente aplicable.

Para realizar el itinerario completo y obtener el título de Máster de Formación Permanente, el alumnado deberá estar en posesión de una titulación universitaria de grado o equivalente, de acuerdo con los requisitos académicos establecidos.

Este doble acceso permitirá atender tanto a profesionales que necesitan actualizar una competencia concreta como a titulados universitarios que quieran desarrollar una especialización integral.

Las inscripciones ya están abiertas para el curso 2026/27, todos los interesados podrán realizar su matrícula y recibir información a través del mail: cursosmaster@grupoatu.com

Una apuesta estratégica de Grupo ATU

Con este nuevo máster, Grupo ATU refuerza su compromiso con una formación permanente de alto nivel, innovadora y conectada con el empleo, al tiempo que consolida su colaboración con la UPCT.

“Este máster representa la apuesta de Grupo ATU por una formación universitaria innovadora, de vanguardia y estrechamente vinculada a las necesidades reales de las empresas. La colaboración con las universidades y el impulso de fórmulas de cooperación público-privada son esenciales para desarrollar una oferta formativa de calidad, flexible, internacional y capaz de anticiparse a los cambios tecnológicos y profesionales”, ha señalado Eduardo Ordóñez, director general de Grupo ATU.

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La iniciativa supone un nuevo avance en la trayectoria de Grupo ATU como entidad especializada en formación y digitalización, ampliando su capacidad para ofrecer soluciones universitarias flexibles, especializadas y adaptadas a las transformaciones tecnológicas y profesionales del presente y del futuro.