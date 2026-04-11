Mercedes Bernabé: "Hay una apuesta firme por mejorar la empleabilidad mediante una formación de calidad"

La oferta formativa para el 2026, impulsada por el Ayuntamiento de Murcia a través del Servicio de Empleo, de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, consolida un modelo de actuación pública cuyo objetivo es transformar la cualificación profesional en oportunidades reales de acceso al mercado laboral. Esta programación se alinea con las necesidades concretas del tejido productivo, apostando por una formación gratuita, accesible y, sobre todo, adaptada a los murcianos.

El compromiso institucional se traduce, además, en una inversión sólida que supera los 4,5 millones de euros, de los cuales más de 3,6 millones proceden de subvenciones de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, canalizadas a través del Servicio Regional de Empleo y Formación. Esta inyección de recursos no solo evidencia una apuesta firme y decidida por el empleo, sino que permite articular una oferta formativa ambiciosa y con impacto directo en la empleabilidad.

En definitiva, esta programación refleja una apuesta firme por mejorar la empleabilidad mediante una formación de calidad, acorde a las demandas del mercado laboral y orientada a resultados.

¿Qué actividades formativas organiza el Ayuntamiento para los ciudadanos?

La programación contempla 69 acciones formativas, combinando 32 en modalidad presencial y 37 en formato online, una distribución que responde a la necesidad de flexibilidad en el aprendizaje. En conjunto, más de 900 personas podrán beneficiarse de estas iniciativas, incluyendo desempleados, trabajadores en activo que buscan actualizar competencias y colectivos con mayores dificultades de inserción. A ello se suma un sistema de becas para transporte, eliminando barreras y favoreciendo la participación en las diferentes acciones formativas.

¿Qué iniciativas se pondrán en marcha para apoyar a desempleados, jóvenes, colectivos con especiales dificultades para el empleo y trabajadores ocupados?

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la segunda edición de los Programas Experienciales de Empleo y Formación, una fórmula que integra formación y experiencia laboral. Su valor diferencial radica en que no solo capacitan, sino que generan empleo directo, ya que 110 personas desempleadas accederán a contratos de 12 meses por los que percibirán el 100% del salario mínimo interprofesional. Estos programas se estructuran en tres grandes áreas estratégicas. Por un lado, la rehabilitación y mantenimiento de edificios, con especialidades técnicas altamente demandadas como carpintería, fontanería, climatización, instalaciones eléctricas, pintura e instalación de placas de yeso laminado. Por otro, el sector de la hostelería, dirigido a jóvenes menores de 30 años inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, con itinerarios en cocina, repostería, servicios de bar-cafetería y limpieza. Finalmente, un tercer programa enfocado en los cuidados integrales, un ámbito en expansión vinculado al envejecimiento poblacional y el aumento de los servicios de atención personal, como peluquería, servicios auxiliares de estética y atención sociosanitaria a personas dependientes. Paralelamente, la oferta incorpora formación online para trabajadores ocupados, con 19 especialidades diseñadas para compatibilizar el aprendizaje con la actividad laboral. Entre estos cursos podemos destacar algunos como ‘Instagram para tu negocio’ o ‘Comunicación con herramientas digitales’, en respuesta a la importancia de la digitalización y las nuevas tecnologías en el mercado laboral. En cuanto a las acciones formativas destinadas específicamente a desempleados, el programa incluye certificados profesionales y especialidades en sectores industriales y técnicos como fabricación mecánica, fontanería, instalaciones eléctricas y mantenimiento de carrocería. Finalmente, dentro del compromiso social del Ayuntamiento de Murcia, se refuerza la capacitación con seis proyectos específicos destinados a colectivos con necesidades especiales de formación o dificultades de acceso al empleo.

¿Qué análisis del mercado laboral fundamentan la planificación de esta oferta?

El diseño de esta oferta no es casual. Se apoya en el Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027, elaborado en colaboración con agentes económicos, sociales y académicos, y en el Estudio de Prospección 2025 del SEF, que identifica los perfiles más demandados. Esta base analítica garantiza que la formación no solo responda al presente, sino que se anticipe a las demandas del mercado laboral.

¿Qué balance hace de la programación formativa de 2025 en términos de inserción laboral?

Aunque los datos definitivos de 2025 se están terminando de elaborar, ya hay cifras muy destacadas. Por ejemplo, acciones como ‘Limpieza de superficies y mobiliario’ y ‘Mantenimiento de carrocería de vehículos’ han alcanzado una inserción laboral del 100%. Por su parte, ‘Fabricación mecánica’ presenta un 86% de éxito, mientras que ‘Instalaciones de climatización’ y ‘Tratamientos estéticos’ han logrado un 63% de inserción. Esta programación no es solo una oferta formativa, sino el resultado de unas políticas públicas orientadas a generar un impacto real y directo en la ciudadanía. Un modelo que conecta inversión, conocimiento del mercado y las distintas necesidades sociales para construir oportunidades tangibles y sostenibles para los murcianos.