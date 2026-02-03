Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zulo con marihuanaTiempo en MurciaCarlos AlcarazConstructores CartagenaDesaparecido en Alicante
instagramlinkedin

La docencia al día

Futuros profesores aprenden sobre protección infantil

Futuros profesores aprenden sobre protección infantil

Futuros profesores aprenden sobre protección infantil / AYTO. SAN PEDRO

L.O.

El Equipo de Familia del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha llevado a cabo una charla formativa en el IES Dos Mares para el alumnado del Grado Superior de Educación Infantil.

Una trabajadora social, una educadora social y una psicóloga, han explicado el funcionamiento de los Servicios Sociales Municipales, los conceptos de situación de riesgo, desamparo/desprotección, tutela, guarda y patria potestad, el instrumento de valoración de las situaciones de desprotección infantil y cómo se desarrollan las intervenciones a través de casos prácticos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents