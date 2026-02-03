Futuros profesores aprenden sobre protección infantil

El Equipo de Familia del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha llevado a cabo una charla formativa en el IES Dos Mares para el alumnado del Grado Superior de Educación Infantil.

Una trabajadora social, una educadora social y una psicóloga, han explicado el funcionamiento de los Servicios Sociales Municipales, los conceptos de situación de riesgo, desamparo/desprotección, tutela, guarda y patria potestad, el instrumento de valoración de las situaciones de desprotección infantil y cómo se desarrollan las intervenciones a través de casos prácticos.