Más de 400 alumnos exploran el futuro del emprendimiento en el IES Mar Menor

Las II Jornadas de Formación Profesional que organiza el IES Mar Menor con el lema «Un mar de emprendimiento, un mar que nos une», tienen como objetivo unir a toda la familia de formación profesional del centro, reforzar el espíritu corporativo y abordar las oportunidades de autoempleo y futuro profesional que ofrece este tipo de educación para los alumnos. Así lo explicaba el director del centro, Joaquín Comas que inauguró la jornada en un acto que contó con la participación del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo y del director general de Formación Profesional, Luis Quiñonero.

La jornada, organizada por el equipo de profesores y alumnos, contó con la participación de instituciones, empresas, y emprendedores, como María Crespo del restaurante Perro Limón que trasladó a los jóvenes su experiencia como emprendedora tras cursar estudios de formación profesional. Los más de 400 alumnos que llenaban el pabellón central del instituto, escucharon también el testimonio inspirador del psicoterapeuta Omar Ángel Villar antes de iniciar los talleres, por los que los alumnos han ido pasando por turnos.

Los diferentes stands y talleres incidían en el fomento y las posibilidades de emprendimiento, relativos a innovación, ideas, herramientas digitales, deporte, o una «brújula emprendedora», representada por AJE, ADLE y SEF. También ha participado la concejalía de Juventud de San Javier con el taller ‘Oleada de emociones’ y varias instituciones de carácter social como el Banco del Tiempo, Aidemar, Ambulancia del deseo, Flamenco Rosa y Cruz Roja, en el taller ‘La fuerza de la marea social. Emprendimiento solidario’.

El alcalde, José Miguel Luengo, que acudió acompañado por el concejal de Desarrollo Local, Héctor Verdú y la edil de Educación, María José Bernal, felicitó al centro por la iniciativa y animó a los jóvenes a estudiar y valorar las oportunidades de emprendimiento que ofrece la formación profesional sin miedo al fracaso «del que solo se deberá sacar un nuevo aprendizaje». Luengo recordó a los alumnos que «el emprendimiento no es solo abrir una empresa, sino que es una actitud ante la vida, una forma de ser», y los invitó a conocer y hacer uso del Centro de Negocios municipal, que tiene entre sus cometidos, informar y acompañar en el desarrollo y puesta en marcha de una idea empresarial. El director general de Formación Profesional, Luis Quiñonero felicitó asimismo al centro por la organización de la jornada y destacó tanto las posibilidades de autoempleo que ofrece la formación profesional como el incremento actual en la demanda de este tipo de puestos de trabajo por parte del sector empresarial.