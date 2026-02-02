El Ayuntamiento de Cartagena impulsa el empleo a través de la formación

ADLE es un organismo del Ayuntamiento de Cartagena que ofrece un itinerario gratuito y personalizado de formación, intermediación laboral y gestión empresarial para ayudar a las personas a tener éxito en su incorporación al mercado de trabajo por cuenta ajena, en su idea de negocio, a través delautoempleo o emprendimiento colectivo, bajo fórmulas de economía social.

La finalidad de la programación formativa ADLE 2026 es aumentar las oportunidades de empleo a través de formación certificada y micro formaciones prioritariamente en el sector de las nuevas industrias, hostelería, comercio, turismo, construcción, oficios tradicionales y economía de los cuidados, entre otros.

Para impartir estos talleres y cursos, ADLE cuenta con cómodas y seguras instalaciones en las que reconocidos profesionales imparten sus clases en jardinería, montaje de redes eléctricas, tubería industrial, albañilería, soldadura, electricidad, cocina, capacitación docente e instalaciones fotovoltaicas, entre otras.

Más del 60% de la formación prevista para el año 2026 tendente a la obtención de certificados profesionales, subvencionada por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), responde a las necesidades del sector industrial que cuenta con tasas de inserción muy altas al responder al motor principal de desarrollo económico en Cartagena.

Además, a través del programa formativo teórico práctico Marca Excelencia Cartagena y en colaboración con organizaciones más representativas en los diferentes sectores, ADLE ofrece una formación práctica para preparar profesionales de excelencia que dan una respuesta de calidad a las exigencias del sector de la hostelería, el turismo o el comercio, u oficios tradicionales, favoreciendo el desarrollo económico y la sostenibilidad en el empleo.

En torno al 80% de las personas desempleadas tiene una cualificación baja o muy baja y, por el contrario, las personas que poseen Formación Profesional tienen altos índices de empleo, según datos del Servicio Regional de Empelo (SEF). De hecho, son frecuentes los casos de personas que se inscribieron en un curso y a su término se matricularon en Formación Profesional para seguir formándose, porque dicen que habían encontrado su verdadera vocación.

En la actualidad, los sectores industrial y servicios son los principales motores de generación de oportunidades de empleo en Cartagena y por ello, ADLE se esfuerza en acompañar y asesorar a las personas sin empleo para facilitar que encuentren un trabajo abordando el lado humano del desempleo, potenciando la gestión emocional y las habilidades personales, además de las profesionales para la búsqueda de empleo.

El entrenamiento y formación personalizados es un valor añadido a la búsqueda de trabajo, que las personas agradecen especialmente, ya que muchas manifiestan “haber salido de un túnel sin salida al estar mucho tiempo en paro y depresión", o cuentan que “han recobrado la autoestima perdida” y es más sencillo localizar oportunidades de empleo. Y es que ADLE capacita a personas desempleadas para que no sólo adquieran habilidades laborales, sino actitudes y aptitudes para desempeñar sus funciones.

Para incorporar a las personas trabajadoras que presentan más dificultades, ADLE continúa ofreciendo formación y práctica a jóvenes y mayores en desempleo de distintas zonas del municipio de Cartagena y muy alejados del mercado de trabajo para conseguir su inserción laboral mediante una formación teórico práctica en sus propios barrios.

Formando a personas con mayores dificultades de inserción

ADLE impulsa, con el programa Empleo Saludable y Enfermedad mental grave, la inserción sociolaboral de personas trabajadoras con enfermedad mental grave a través del programa 'Juntos es más', subvencionado por el Servicio Murciano de Salud y en colaboración con ISOL y, también impulsará la inserción de personas con discapacidad física y /o orgánica de la mano de Famdif, por medio de itinerarios personalizados de formación y empleo desarrollados por las dos entidades.

Otro de sus objetivos en eliminar los obstáculos que originan que las personas sin empleo pierdan un trabajo o bien el acceso a una formación, por no estar preparados, cualificados o disponer de titulación básica, por ello con el programa formativo Conecta se facilita la obtención del título de ESO y Grado Medio, así como las competencias clave para acceder a cursos de Certificados de Profesionalidad de niveles superiores, sin titulación.

