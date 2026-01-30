UNIVERSAE: FP oficial con prácticas y acceso inmediato al mundo laboral

Según el último informe del Ministerio de Educación, la Región de Murcia continúa consolidándose como referente en empleabilidad para estudiantes de Formación Profesional, situándose a la cabeza del ranking nacional. El informe detalla que la tasa de afiliación a la Seguridad Social de los titulados de Grado Medio alcanza el 44,1% al año de finalizar sus estudios, superando en ocho puntos la media nacional y evidenciando la fortaleza del modelo educativo murciano.

Más de 50 titulaciones oficiales y modalidades presencial y online. / UNIVERSAE

Este éxito no solo refleja la eficacia de la FP en la región, sino también la apuesta de instituciones como UNIVERSAE por una educación orientada al empleo formativo que necesita el mercado laboral del país. La institución académica, con más de 50 titulaciones oficiales y modalidades presencial y online, apuesta por un modelo de enseñanza que radica en su innovación pedagógica y su firme compromiso con la empleabilidad del alumnado, permitiendo estudiar dónde, cómo y cuándo quieran según sus necesidades.

Aprendizaje digital de vanguardia

La modalidad online se ha convertido en la opción favorita de miles de estudiantes por su flexibilidad y capacidad para superar barreras geográficas o personales. UNIVERSAE ha sido pionera en este ámbito gracias a su ecosistema digital avanzado y su enfoque innovador. El Método UNIVERSAE integra teoría y práctica en un entorno virtual que evoluciona continuamente para responder a los cambios sociales, laborales y tecnológicos. Entre sus herramientas destaca UNIVERSAE360, el campus virtual que organiza los contenidos de manera visual e intuitiva, facilitando un aprendizaje autónomo, flexible y personalizado.

Formación conectada con el empleo

UNIVERSAE apuesta no solo por la calidad educativa, sino también por la empleabilidad inmediata de sus alumnos. Mediante convenios con más de 20.000 empresas líderes con sedes en el país, garantiza prácticas profesionales que permiten a los estudiantes un primer contacto real con su sector. Además, la plataforma UNIVERSAE Portal de Empleo conecta directamente a los alumnos con compañías que buscan talento cualificado, facilitando que los procesos de selección se realicen desde el propio centro y acortando los tiempos de inserción laboral.

Su fórmula de aprendizaje combina, al mismo tiempo, tutorías personalizadas y un acompañamiento continuo para impulsar el desarrollo profesional y personal de los futuros técnicos. Esta versatilidad y conexión directa con las empresas se traduce en mejores oportunidades de inserción laboral, haciendo de UNIVERSAE una opción clave para quienes buscan una formación de calidad y un futuro profesional sólido. Cabe destacar que, gracias a la incorporación de UNIVERSAE como entidad asociada a la CEOE, la institución ha reforzado su compromiso como puente entre la formación y el tejido empresarial español, permitiendo impulsar nuevos proyectos de innovación, igualdad de oportunidades y orientación laboral.

Francisco Cámara, director general de UNIVERSAE, destaca: «Los datos que sitúan a la Región de Murcia como líder nacional en empleabilidad en Formación Profesional confirman que apostar por una FP conectada con la realidad empresarial es el camino correcto. En UNIVERSAE trabajamos en esa línea, ofreciendo una formación práctica, innovadora y orientada al empleo, que permite a nuestro alumnado incorporarse al mercado laboral con mayores garantías».

Matriculación abierta en febrero

Teniendo en cuenta que la FP se posiciona como la vía más directa hacia el empleo, la experiencia de UNIVERSAE y los excelentes resultados de la Región de Murcia refuerzan la importancia de elegir una formación alineada con las demandas actuales y futuras del mercado de trabajo. En este sentido, UNIVERSAE abre matrícula en febrero para títulos oficiales online orientados a la empleabilidad en los sectores clave de la economía.

En un momento clave para la Formación Profesional, UNIVERSAE consolida su papel como referente de transformación educativa, combinando innovación tecnológica, conexión con el mercado laboral y una metodología centrada en las personas.