Consureste, el puente entre la formación técnica y la realidad empresarial

En un mercado laboral cada vez más exigente y especializado, la formación para el empleo se ha convertido en una pieza clave para garantizar la competitividad de empresas y profesionales. En este contexto, la academia Consureste, con aulas en Murcia, Lorquí y Molina de Segura, ha redefinido su modelo educativo para adaptarse a las nuevas demandas.

¿Cómo ha evolucionado la academia Consureste en el último año y qué necesidades del mercado laboral han motivado esos cambios?

Este año hemos dado un salto cualitativo al unificar áreas que parecen distantes pero que son vitales para el tejido productivo de Murcia. Hemos pasado de ofrecer cursos aislados a diseñar itinerarios profesionales. La evolución ha venido marcada por la exigencia de una mayor cualificación técnica en el sector primario y de servicios, pero siempre bajo un paraguas de gestión empresarial sólida. El mercado ya no solo busca a alguien que sepa aplicar un tratamiento fitosanitario o gestionar residuos, sino a profesionales que entiendan la normativa y la viabilidad económica de lo que hacen.

¿Qué distingue hoy a Consureste de otras academias de formación para el empleo en la Región?

Nuestra gran ventaja competitiva es el respaldo de nuestra asesoría laboral, fiscal y contable. Esto nos permite ofrecer una formación ‘viva’. Cuando un alumno estudia con nosotros, no solo recibe un manual; recibe la experiencia de profesionales que cada día lidian con el BOE, con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social. Ese ‘cable a tierra’ garantiza que lo que enseñamos es exactamente lo que las empresas están pidiendo hoy en sus procesos de selección.

¿Qué perfil de alumnado es el más habitual y cómo se adaptan los cursos a trabajadores en activo y personas desempleadas?

Tenemos un perfil muy transversal. Desde jóvenes que buscan su primer empleo en administración, hasta profesionales de la administración, así como profesionales que quiere ampliar sus conocimientos con el curso de Control de Plagas. Apostamos por la presencialidad, porque creemos que en sectores técnicos y administrativos el contacto directo y la práctica son insustituibles. No obstante, facilitamos la conciliación mediante el Aula Virtual en los Certificados de Profesionalidad más extensos, permitiendo que tanto el trabajador como el desempleado puedan completar su formación con flexibilidad sin perder la calidad del tú a tú.

¿Cuáles son actualmente los cursos con mayor demanda y los que están generando mejores oportunidades laborales?

Actualmente, el motor de nuestra academia se apoya en cuatro pilares de alta empleabilidad: Gestión Contable y Administrativa para Auditoría: Es un curso clave. Las empresas necesitan técnicos capaces de llevar una contabilidad impecable y preparados para procesos de auditoría, algo en lo que somos expertos por nuestra asesoría. Rama Agraria y Sanidad Ambiental: Los cursos de Control de Plagas así como Servicios para Gestión de Organismos Nocivo, para poder dar de alta en Sanidad una empresa dedicada al Control de Plagas, son esenciales para trabajar en una región como la nuestra. Sostenibilidad y Servicios: La Gestión Ambiental y la Limpieza en Espacios Abiertos están teniendo un auge increíble por las nuevas normativas municipales y regionales. Igualdad y Emprendimiento: Formamos en valores y en creación de negocio, algo que ya no es opcional para ninguna empresa moderna.

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en el modelo educativo de la academia?

Las tecnologías son el vehículo, no el destino. En Consureste utilizamos herramientas digitales de última generación para la gestión contable y el control ambiental, pero siempre bajo un modelo presencial. Queremos que el alumno toque el software que usará en su trabajo, pero que tenga al profesor al lado para resolver la duda en el momento. La tecnología nos permite, a través de nuestra aula virtual, que la formación no se detenga y que sea accesible para todos.

Mirando al futuro, ¿qué nuevas tendencias marcarán la oferta de Consureste?

El futuro de Consureste es ser el mentor del nuevo emprendedor. Vamos a poner un foco absoluto en la Contabilidad y la Fiscalidad como base del éxito. No basta con tener una buena idea; para emprender en Murcia hay que saber ‘sacar los números’ antes de lanzarse, entender el calendario de impuestos y conocer todas las subvenciones y ayudas disponibles. Nuestra meta es que cualquier persona que pase por Consureste salga con una visión clara de su rentabilidad. Queremos ser el centro donde el alumno aprende el oficio, pero también donde aprende a gestionar su propia empresa de forma sostenible y rentable.

