La Comunidad impulsa la formación agraria con nuevos cursos en 2026

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, a través del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica perteneciente a la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera y desde sus Centros Integrados de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEAS), fiel a su compromiso con la formación dirigida a los trabajadores desempleados, viene desarrollando diversos cursos de formación financiados por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) que seguirán actualizándose e impartiéndose durante este año. Dicha formación también permite la formación de trabajadores ocupados para su reciclaje y puesta al día de las novedades en el sector de la agricultura y jardinería, estableciendo como prioridades la transferencia de conocimientos, la innovación en la agricultura, el apoyo a jóvenes y nuevos emprendedores, la viabilidad y competitividad de las explotaciones agrícolas y la implantación de nuevas tecnologías entre otras, contribuyendo a reforzar y lograr mayor modernización del sector agrario y de la Política Agraria Común (PAC).

Para la realización de estos cursos la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca recibe una aportación dineraria de un total de 100.000 euros del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) de la Región de Murcia, con la que se pretende acometer un programa de actividades formativas entre las que se encuentran Actividades auxiliares en agricultura y Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería a realizar a lo largo de este año 2026.

Las diferentes actividades formativas serán impartidas en los Centros integrados de Formación y Experiencias Agrarias de la Región de Murcia (CIFEAS), ubicados en los municipios de Jumilla, Lorca, Molina de Segura y Torre Pacheco.

Este Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica, en el desarrollo de sus competencias cuenta con 14 ciclos de Formación profesional reglada no universitaria de grado medio y superior en la que se capacita para el desempeño de una carrera profesional en las diferentes familias como la agraria, industria alimentaria, seguridad y medio ambiente que se imparten en los mencionados CIFEAS de la Región de Murcia.

Así mismo, este mismo Servicio es el encargado de gestionar las Intervenciones 7201-01 Formación y 7201-02 de Transferencia Tecnológica de la PEPAC (Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria), destinadas a la formación continua y la Transferencia Tecnológica del sector agroalimentario regional. Su labor formativa en colaboración con entidades representativas del sector, es la de orientar, coordinar, impartir y homologar las acciones formativas a demanda del Sector.

Durante el 2025 se han desarrollado 391 acciones formativas, de las que 122 fueron propias del SFTT e impartidas por los Centros Integrados de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEAS), mientras que las 269 restantes fueron ejecutadas por entidades acreditadas y supervisadas por el propio Servicio. En total, se impartieron 9.887 horas de formación especializada.